Travis Japan、2度目のワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞ニューヨークより開幕
2024年に引き続き、2度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞開催のため、渡米中のTravis Japan。7月20日に行われた＜World of Dance Finals 2025＞にてゲストパフォーマーとして出演し、その後、現地でプロモーションを行っていた。
7月25日、ニューヨーク・Hammerstein Ballroom at Manhattan Centerにて、＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞が開幕。ニューヨーク公演では、これまでに開催されたWorld of Danceに参加経験のあるダンスチームであるLuka&Jenalyn、THE HOTT BOYZ、 Brickhouse NYCの3組がオープニングアクトを務めた。Travis Japanは、「Crazy Crazy」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」などの人気曲に加え、「BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix」や「99 PERCENT」を和風にアレンジしたパフォーマンスなど日本公演とは異なったセットリストや演出で会場を魅了。
MCではリーダー・宮近海斗が「Just dance together, we are Travis Japan」と挨拶をし、「ワールドツアーがやっと始まりました。」と喜びを噛み締めた。ニューヨークで何をしたかとの川島如恵留の質問に、松田元太は、七五三掛龍也、松倉海斗と共に、ブロードウェイでショーを観たことを明かし、「本当にすごいamazing!」と英語風な発音で答え会場を笑わせた。また、川島と中村も「The Great Gatsby」、宮近は「Maybe Happy Ending」を観ており、それぞれが束の間のプライベートを楽しめたようだ。
さらに、オープニングアクトで出演したLuka & Jenalyn、THE HOTT BOYZ、Brickhouse NYCの3組と共にTravis Japanの様々な楽曲をパーティー風にアレンジしたTJ Remixに乗せてダンスバトルやコラボで会場を沸かせた。アンコールを含め全21曲を披露し、ワールドツアー1日目は終了。
この公演の模様は日本でも生配信されたが、8月10日23時59分まで見逃し配信も決定している。また、この日のセットリストに合わせたプレイリストも配信中なので、ぜひチェックして欲しい。
◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞NY公演セットリスト
Overture
Crazy Crazy
Love Tag
LEVEL UP
“BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix”
Swing My Way
Tokyo Crazy Night
Whiskey and Tonic
Rush
Underdogs
Would You Like One?
HBD
Okie Dokie! -Acoustic ver.-
Say I do
Fireflies
TJ Remix
Thrill
99 PERCENT
VOLCANO
BO$$Y
My Dreamy Hollywood
JUST DANCE!
▼プレイリスト
https://bio.to/WT2025playlist
●見逃し配信
7月28日（月）〜 8月10日（日）23:59まで
●視聴チケット販売期間
6月27日（金）10:00 〜 8月10日（日）22:00 まで
●視聴チケット価格
Travis Japanファンクラブ会員：4,200円（税込）
ファミリークラブ会員：4,700円（税込）
一般：5,200円（税込）
詳細は：https://online.familyclub.jp/
※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。（情報サービスの会員様は除く）
◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/
[日程] 2025年7月25日（金）
[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク
[開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)
[一般発売] 4月8日（火）12:00 (現地時間)
[日程] 2025年7月27日（日）
[会場] The Grove of Anaheim・アナハイム
[開場/開演] 19:00/20:00（現地時間）
[一般発売] 4/8(火) 10:00（現地時間）
[日程] 2025年9月6日（土）、7日（日）
[会場] Zepp New Taipei・台北
[開場/開演] 9月6日（土）：17:00/18:00（現地時間）
[開場/開演] 9月7日（日）：14:00/15:00（現地時間）
[一般発売] 5月14日（水）12:00（現地時間）
*主催者都合により実施されない可能性がございます。
[日程] 2025年9月9日（火）
[会場] AsiaWorld-Expo・香港
[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)
[一般発売] 4月17日（木）10:00 (現地時間)
[日程] 2025年9月27日（土）
[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク
[開場/開演] 18:00/19:00（現地時間）
[一般発売] 6月1日（日）12:00（現地時間）
◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
発売日：2025年9月17日（水）
●DISC1 全形態共通
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）
（約120分収録）
99 PERCENT
Love Tag
Happy Groovy
Crazy Crazy
Sweetest Tune
Candy Kiss
Whiskey and Tonic
Fireflies
T.G.I. Friday Night
Trick! Trick!
Warm it Up
Underdogs
DRIVIN’ ME CRAZY
Dance With Me Lesson 1
PARTY UP LIKE CRAZY
Lonely Stars
夢のHollywood
HBD
Rush
BO$$Y
Thrill
Moving Pieces
LEVEL UP
Golden Girl
Okie Dokie!
Staying with you
Crazy Crazy
JUST DANCE!
Keep On Smiling
Fly Higher
●Disc2 各形態で内容が異なります
＜完全生産限定盤＞
・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)
・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)
◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回盤＞
・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)
・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)
◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞
Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)
・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)
◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
◆先着外付け特典
完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット
初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード
通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー