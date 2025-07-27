2024年に引き続き、2度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞開催のため、渡米中のTravis Japan。7月20日に行われた＜World of Dance Finals 2025＞にてゲストパフォーマーとして出演し、その後、現地でプロモーションを行っていた。

◆Travis Japan 画像

7月25日、ニューヨーク・Hammerstein Ballroom at Manhattan Centerにて、＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞が開幕。ニューヨーク公演では、これまでに開催されたWorld of Danceに参加経験のあるダンスチームであるLuka&Jenalyn、THE HOTT BOYZ、 Brickhouse NYCの3組がオープニングアクトを務めた。Travis Japanは、「Crazy Crazy」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」などの人気曲に加え、「BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix」や「99 PERCENT」を和風にアレンジしたパフォーマンスなど日本公演とは異なったセットリストや演出で会場を魅了。

MCではリーダー・宮近海斗が「Just dance together, we are Travis Japan」と挨拶をし、「ワールドツアーがやっと始まりました。」と喜びを噛み締めた。ニューヨークで何をしたかとの川島如恵留の質問に、松田元太は、七五三掛龍也、松倉海斗と共に、ブロードウェイでショーを観たことを明かし、「本当にすごいamazing!」と英語風な発音で答え会場を笑わせた。また、川島と中村も「The Great Gatsby」、宮近は「Maybe Happy Ending」を観ており、それぞれが束の間のプライベートを楽しめたようだ。

さらに、オープニングアクトで出演したLuka & Jenalyn、THE HOTT BOYZ、Brickhouse NYCの3組と共にTravis Japanの様々な楽曲をパーティー風にアレンジしたTJ Remixに乗せてダンスバトルやコラボで会場を沸かせた。アンコールを含め全21曲を披露し、ワールドツアー1日目は終了。

この公演の模様は日本でも生配信されたが、8月10日23時59分まで見逃し配信も決定している。また、この日のセットリストに合わせたプレイリストも配信中なので、ぜひチェックして欲しい。

◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞NY公演セットリスト Overture

Crazy Crazy

Love Tag

LEVEL UP

“BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix”

Swing My Way

Tokyo Crazy Night

Whiskey and Tonic

Rush

Underdogs

Would You Like One?

HBD

Okie Dokie! -Acoustic ver.-

Say I do

Fireflies

TJ Remix

Thrill

99 PERCENT

VOLCANO

BO$$Y

My Dreamy Hollywood

JUST DANCE! ▼プレイリスト

https://bio.to/WT2025playlist ●見逃し配信

7月28日（月）〜 8月10日（日）23:59まで

●視聴チケット販売期間

6月27日（金）10:00 〜 8月10日（日）22:00 まで

●視聴チケット価格

Travis Japanファンクラブ会員：4,200円（税込）

ファミリークラブ会員：4,700円（税込）

一般：5,200円（税込）

詳細は：https://online.familyclub.jp/

※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。（情報サービスの会員様は除く） ◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/ [日程] 2025年7月25日（金）

[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク

[開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4月8日（火）12:00 (現地時間) [日程] 2025年7月27日（日）

[会場] The Grove of Anaheim・アナハイム

[開場/開演] 19:00/20:00（現地時間）

[一般発売] 4/8(火) 10:00（現地時間） [日程] 2025年9月6日（土）、7日（日）

[会場] Zepp New Taipei・台北

[開場/開演] 9月6日（土）：17:00/18:00（現地時間）

[開場/開演] 9月7日（日）：14:00/15:00（現地時間）

[一般発売] 5月14日（水）12:00（現地時間）

*主催者都合により実施されない可能性がございます。 [日程] 2025年9月9日（火）

[会場] AsiaWorld-Expo・香港

[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4月17日（木）10:00 (現地時間) [日程] 2025年9月27日（土）

[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク

[開場/開演] 18:00/19:00（現地時間）

[一般発売] 6月1日（日）12:00（現地時間）