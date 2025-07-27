バルサが神戸戦のスタメン発表！　“新10番”ヤマルや今夏加入ジョアン・ガルシアら

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「ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ FRIENDLY MATCH」に臨むバルセロナのスターティングメンバーが発表された。

　プロモーターによる重大な契約違反を理由に、一時は来日中止を発表していたバルセロナ。しかし、楽天の三木谷浩史会長の尽力によって当初の予定通りに来日し、2年ぶりにヴィッセル神戸と対戦する。

　スターティングメンバーには今夏新加入のGKジョアン・ガルシア、今季より背番号「10」を背負うラミン・ヤマルらが名を連ねた。『ノエビアスタジアム神戸』で行われる一戦は日本時間19時キックオフを予定しており、試合の模様は『DAZN』ならびに『ABEMA』で無料生配信される。

　バルセロナの神戸戦メンバーは以下の通り。

■スターティングメンバー


▼GK
ジョアン・ガルシア

▼DF
エリック・ガルシア
パウ・クバルシ
イニゴ・マルティネス
アレハンドロ・バルデ

▼MF
ガビ
ペドリ
フェルミン・ロペス

▼FW
ラミン・ヤマル
フェラン・トーレス
ハフィーニャ

□ベンチメンバー


▽GK
イニャキ・ペーニャ
ヴォイチェフ・シュチェスニー
ディエゴ・コッヘン

▽DF
ロナルド・アラウホ
アンドレアス・クリステンセン
ジュール・クンデ
ジョフレ・トレント
エクトル・フォルト
ジェラール・マルティン

▽MF
マルク・カサド
ダニ・オルモ
フレンキー・デ・ヨング
ドロ・フェルナンデス
ギジェ・フェルナンデス

▽FW
ロベルト・レヴァンドフスキ
マーカス・ラッシュフォード
ルーニー・バルジ
トニ・フェルナンデス


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