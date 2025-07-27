バルサが神戸戦のスタメン発表！ “新10番”ヤマルや今夏加入ジョアン・ガルシアら
「ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ FRIENDLY MATCH」に臨むバルセロナのスターティングメンバーが発表された。
プロモーターによる重大な契約違反を理由に、一時は来日中止を発表していたバルセロナ。しかし、楽天の三木谷浩史会長の尽力によって当初の予定通りに来日し、2年ぶりにヴィッセル神戸と対戦する。
スターティングメンバーには今夏新加入のGKジョアン・ガルシア、今季より背番号「10」を背負うラミン・ヤマルらが名を連ねた。『ノエビアスタジアム神戸』で行われる一戦は日本時間19時キックオフを予定しており、試合の模様は『DAZN』ならびに『ABEMA』で無料生配信される。
バルセロナの神戸戦メンバーは以下の通り。
▼GK
ジョアン・ガルシア
▼DF
エリック・ガルシア
パウ・クバルシ
イニゴ・マルティネス
アレハンドロ・バルデ
▼MF
ガビ
ペドリ
フェルミン・ロペス
▼FW
ラミン・ヤマル
フェラン・トーレス
ハフィーニャ
▽GK
イニャキ・ペーニャ
ヴォイチェフ・シュチェスニー
ディエゴ・コッヘン
▽DF
ロナルド・アラウホ
アンドレアス・クリステンセン
ジュール・クンデ
ジョフレ・トレント
エクトル・フォルト
ジェラール・マルティン
▽MF
マルク・カサド
ダニ・オルモ
フレンキー・デ・ヨング
ドロ・フェルナンデス
ギジェ・フェルナンデス
▽FW
ロベルト・レヴァンドフスキ
マーカス・ラッシュフォード
ルーニー・バルジ
トニ・フェルナンデス
プロモーターによる重大な契約違反を理由に、一時は来日中止を発表していたバルセロナ。しかし、楽天の三木谷浩史会長の尽力によって当初の予定通りに来日し、2年ぶりにヴィッセル神戸と対戦する。
スターティングメンバーには今夏新加入のGKジョアン・ガルシア、今季より背番号「10」を背負うラミン・ヤマルらが名を連ねた。『ノエビアスタジアム神戸』で行われる一戦は日本時間19時キックオフを予定しており、試合の模様は『DAZN』ならびに『ABEMA』で無料生配信される。
■スターティングメンバー
▼GK
ジョアン・ガルシア
▼DF
エリック・ガルシア
パウ・クバルシ
イニゴ・マルティネス
アレハンドロ・バルデ
▼MF
ガビ
ペドリ
フェルミン・ロペス
▼FW
ラミン・ヤマル
フェラン・トーレス
ハフィーニャ
□ベンチメンバー
▽GK
イニャキ・ペーニャ
ヴォイチェフ・シュチェスニー
ディエゴ・コッヘン
▽DF
ロナルド・アラウホ
アンドレアス・クリステンセン
ジュール・クンデ
ジョフレ・トレント
エクトル・フォルト
ジェラール・マルティン
▽MF
マルク・カサド
ダニ・オルモ
フレンキー・デ・ヨング
ドロ・フェルナンデス
ギジェ・フェルナンデス
▽FW
ロベルト・レヴァンドフスキ
マーカス・ラッシュフォード
ルーニー・バルジ
トニ・フェルナンデス
【動画】バルサがノエスタ到着！
🚌Bus Arrival!!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 27, 2025
ヤマル、レヴァンドフスキら
バルサ一団がノエスタに乗り込む！
⚽ヴィッセル神戸30周年記念⁰🆚神戸×バルセロナ⁰📅7/27(日)19:00⁰📱#DAZN 無料ライブ配信⁰⁰視聴はこちら⏩ https://t.co/P1slG6Vcm8⁰⁰@fcbarcelona_jp @visselkobe pic.twitter.com/N4uRHBrlrj