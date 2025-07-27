7月27日、中京競馬場で行われた7R・東海ステークス（G3・3歳上オープン・ダ1400m）は、武豊騎乗の4番人気、ヤマニンウルス（牡5・栗東・斉藤崇史）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に3番人気のインユアパレス（牡4・栗東・須貝尚介）、3着に1番人気のビダーヤ（牡4・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:22.2（良）。

2番人気で菱田裕二騎乗、サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）は、5着敗退。

【プロキオンS】武豊「馬は涼しそうに走ってました（笑）」ヤマニンウルスが無傷の5連勝

3馬身半差の完勝

武豊騎乗の4番人気、ヤマニンウルスが5戦ぶりの美酒を味わった。勝負どころから絶好の手応えで進出。直線では早々と先頭に立ち、後続を完封する鮮やかな抜け出しだった。

ヤマニンウルス 10戦6勝

（牡5・栗東・斉藤崇史）

父：ジャスタウェイ

母：ヤマニンパピオネ

母父：スウェプトオーヴァーボード

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場

【全着順】

1着 ヤマニンウルス 武豊

2着 インユアパレス 川田将雅

3着 ビダーヤ 坂井瑠星

4着 オメガギネス 岩田康誠

5着 サンライズフレイム 菱田裕二

6着 コンクイスタ 松山弘平

7着 リジル 田口貫太

8着 アルファマム 団野大成

9着 ダノンスコーピオン 幸英明

10着 サンライズホーク 吉村誠之助

11着 エートラックス A.バデル

12着 イグザルト 御神本訓史

13着 ヴィクティファルス 亀田温心

14着 ロードエクレール 高杉吏麒

15着 ライツフォル 小沢大仁

16着 アドバンスファラオ 松若風馬