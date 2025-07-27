¥¤¥Á¥í¡¼¤Î°µÅÝÅªºÍÇ½¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿ÅÄ¸ýÁÔ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿
ÅÄ¸ýÁÔ¤¬¸ì¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÉ½¾´¼°Åµ¤¬¡¢¸½ÃÏ£··î27Æü¤ËÌîµåÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ±´üÆþÃÄ¤Ç¤¢¤ëÅÄ¸ýÁÔ»á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
95¡¢96Ç¯¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Êº¸¡Ë¤ÈÅÄ¸ýÁÔ»á¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ±´üÆþÃÄ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¡¢¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ËºÎÀ£¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤Î»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤Î»þ¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢£±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥Í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡£¤Þ¤À¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·Ú¤¤¤·¡¢Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤È·Ú¤ä¤«¤ËÄ·¤Í¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¹â¹»À¸¤¬4¿Í»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡©
ÅÄ¸ý¡¡·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤Î¶¯¤µ¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æó·³¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÅÄ¸ý¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ì·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½À¤é¤«¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Î94Ç¯¤Ë210°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
ÅÄ¸ý¡¡ºÇ½é¤Ï¿¶¤ê»ÒÂÇË¡¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Îµå¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ç¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÆÏ¤¯¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡Æ±´üÆþÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÅÄ¸ý¡¡Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦Æ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Û
¨¡¨¡¡¡ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤´¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¸ý¡¡ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï£³³ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë£³³ä£·Ê¬¡¢£³³ä£¸Ê¬¤òÂÇ¤Ä¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢ÂÇÎ¨¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤¹¤È¤«¡¢ÊÌ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡²¾¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤é¡©
ÅÄ¸ý¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç£³³ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦Æ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢ËÜÀ¾¸üÇî¤µ¤ó¤Î³°Ìî¿Ø¤ÏÅ´ÊÉ¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤ÎÏ¢·È¤â¡¢¼Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÀ¾¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Åö»þ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¡Ë²ó¤é¤»¤Æ»É»¦¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤Û¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¤¥Ã¥×¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤ë¤è¤ê¤â"¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»ß¤á¤ë"¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡95Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢96Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¡£Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï²«¶â´ü¤È¤â¸À¤¨¤ë¶¯¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤È¤¯¤Ë96Ç¯¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¡£ËÍ¤â95Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹GM¤ÎÊ¡ÎÉ¡Ê½ß°ì¡Ë¤µ¤ó¡¢ÇÏ¾ì¡ÊÉÒ»Ë¡Ë¤µ¤ó¡¢¾¡Ï¤¡ÊÔèÅý¡Ë¤µ¤ó¡¢ËÜÀ¾¤µ¤ó......¥×¥ì¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Î¹Í¤¨Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥°¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂÇÀþ¤ò²ó¤»¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤Á¼ã¼ê¤â°Â¿´¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÄ¸ý¡¡À¾Éðµå¾ì¤Î»î¹ç¤ÇÊ¡ÎÉ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥¤¤ò¥¨¥é¡¼¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ººöµÏ¿¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»î¹ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤â³°Ìî¤Ç¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ......¤¿¤À¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡Éé¶¯¤¤¤Ê¤È¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥ß¥¹¤ÏÉ¬¤ºµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¼è¤êÊÖ¤¹ÎÏ¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¸ýÁÔ¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤½¤¦¡Ë¡¿1969Ç¯£··î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£À¾µÜËÌ¹â¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢91Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡££³Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼êÅ¾¸þ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·95¡¢96Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡Ê96Ç¯¤ÏÆüËÜ°ì¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£µÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¼ê¡£2002Ç¯FAÀë¸À¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢06Ç¯¡Ê¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¡¢08Ç¯¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¤È2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£10Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÉüµ¢¤·¡¢11Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£12Ç¯¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤Ê¤¯£··î31Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¡¢Æó·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£