バルセロナがヴィッセル神戸戦のスタメン発表！「新10番」ヤマル、司令塔ペドリ、新加入のJ・ガルシアなど
【ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ】ヴィッセル神戸 vs バルセロナ（7月27日／ノエビアスタジアム神戸）
来日しているスペイン・サッカーの強豪FCバルセロナが7月27日、ヴィッセル神戸と同クラブ30周年記念チャリティーマッチで対戦。試合に先立ってスタメンが発表された。
新シーズンから背番号10を纏う18歳の至宝FWラミン・ヤマルをはじめ、FWラフィーニャ、MFペドリ、DFパウ・クバルシなどの主力が顔を揃えた。新加入は、GKジョアン・ガルシアがスタメン、FWマーカス・ラッシュフォードがベンチスタートとなった。
▼スタメン
GK
1 ジョアン・ガルシア
DF
2 パウ・クバルシー
3 アレハンドロ・バルデ
5 イニゴ・マルティネス
24 エリック・ガルシア
MF
6 ガビ
8 ペドリ
16 フェルミン・ロペス
FW
7 フェラン・トーレス
10 ラミン・ヤマル
11 ハフィーニャ
▼ベンチスタート
13 イニャキ・ペーニャ
25 ヴォイチェフ・シュチェスニー
31 ディエゴ・コッヘン
4 ロナルド・アラウーホ
15 アンドレアス・クリステンセン
23 ジュール・クンデ
26 ジョフレ・トレンツ
32 エクトル・フォルト
35 ジェラール・マルティン
17 マルク・カサドー
20 ダニ・オルモ
21 フレンキー・デ・ヨング
19 ルーニー・バルドグジ
27 ペドロ・フェルナンデス
28 マルク・ベルナール
30 ギジェ・フェルナンデス
9 ロベルト・レヴァンドフスキ
14 マーカス・ラッシュフォード
29 トニ・フェルナンデス
▼監督
ハンジ・フリック
注目の試合は19時にキックオフ予定だ。
（ABEMA／ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ）