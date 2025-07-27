¡Ö³ËÊ¼´ï¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¡×¹Åç¡¦Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷Ä¹¡¡ÈïÃÄ¶¨¤È¤Î²ñ¸«¤Ç¡È³ËÊ¼´ïÇÑÀä¡ÉÁÊ¤¨
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤È¤È¤â¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ø¤Î»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ï½é¤á¤Æ¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ ¥Õ¥ê¡¼¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¿Í´Ö¤Î±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Åç¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó³ËÊ¼´ï¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ ÅÄÃæô¦Ì¦ ÂåÉ½°Ñ°÷
¡ÖÏÃ¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬Ä¾ÀÜ¡Ê¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ë¡Ë¤ª¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼õ¾Þ¼Ô¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤È¶¦Æ±¤Ç²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤·¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Åç¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¡¢Èï¤Ð¤¯¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£