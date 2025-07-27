¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ö¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¡×¤äNIKKE¡Ö¥í¥¶¥ó¥Ê¡×¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤¬Å¸¼¨¡ªAPEX-TOYS¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È②¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡7·î27Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[²Æ]¡×¡£Ëè²ó¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ëAPEX-TOYS¤À¤¬¡¢º£²ó¤âÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ ¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥í¥¶¥ó¥Ê¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë ÍØÀºÉñ¤¦¥µー¥¥Ã¥ÈVer.¡×¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥ë¥¤¥Ó¥ë ¥ªー¥Àー¡¦¥Ç¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥óVer.¡×¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¤¥ó¥×¥é¥«¥Ö¥ë ÌÂ¤¨¤ë»Ø´ø´±¤òÆ³¤¤¤ÆVer.¡×¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Á¥§¥·¥ãー ¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥ÈVer.¡×¤Î5ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥í¥¶¥ó¥Ê¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥ªー¥·¥ã¥ó¡Û
¡¡¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤È¤·¤Æ¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥í¥¶¥ó¥Ê¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥¶¥ó¥Ê¤Î¿åÃå°áÁõ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¿¿²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥í¥¶¥ó¥Ê¡£·ò¹¯Åª¤Ê³ì¿§¤ÎÈ©¤È¡¢Ïª½ÐÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Î¥Ó¥¥Ë¡£¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ú¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë ÍØÀºÉñ¤¦¥µー¥¥Ã¥ÈVer.¡Û
¡¡1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë ÍØÀºÉñ¤¦¥µー¥¥Ã¥ÈVer.¡×¤¬ºÌ¿§¸¶·¿¤ÇÅ¸¼¨¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡ÖÍØÀºÉñ¤¦¥µー¥¥Ã¥È¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Â¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ýー¥º¤âÈþ¤·¤¤¡£¤ä¤ä´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿É½¾ð¤ä¡¢Æ¬¤ä¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ÎµðÂç¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥ë¥¤¥Ó¥ë ¥ªー¥Àー¡¦¥Ç¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥óVer.¡Û
¡¡¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥ë¥¤¥Ó¥ë ¥ªー¥Àー¡¦¥Ç¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥óVer.¡×¤¬¡¢ºÌ¿§¸¶·¿¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ë¥¤¥Ó¥ë¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡Ö¥ªー¥Àー¡¦¥Ç¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ¬¤ËÉÕ¤±¤¿µðÂç¤Ê¥¦¥µ¼ª¤Ë¡¢ÂÀ¤â¤â¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÄ¹¤¤È±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ë¥¤¥Ó¥ë¡£Âç¤¤¹¤®¤ë¥Ð¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾è¤»¤¿¥È¥ìー¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥º¤â´Þ¤á¤Æ¸ÄÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¤¥ó¥×¥é¥«¥Ö¥ë ÌÂ¤¨¤ë»Ø´ø´±¤òÆ³¤¤¤ÆVer.¡Û
¡¡¤³¤Á¤é¤âºÌ¿§¸¶·¿¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¤¥ó¥×¥é¥«¥Ö¥ë ÌÂ¤¨¤ë»Ø´ø´±¤òÆ³¤¤¤ÆVer.¡×¡£¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥«¥Ö¥ë¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡ÖÌÂ¤¨¤ë»Ø´ø´±¤òÆ³¤¤¤Æ¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£
¡¡¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¤Î°û¤ßÊª¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯Â¤ò¹¤²¤¿¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²áÅÙ¤Ë¥»¥¯¥·ー¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ñ½Æ¬¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤äÇ¨¤ì¤¿¾²¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡Ú¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Á¥§¥·¥ãー ¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥ÈVer.¡Û
¡¡¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Á¥§¥·¥ãー ¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥ÈVer.¡×¤¬ºÌ¿§¸¶·¿¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤Ë¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤È¥±¥â¥ß¥ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥§¥·¥ãー¡£ÀÄ¤¯¤ÆÂç¤¤ÊÆ·¤äÆÈÆÃ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¸ý¸µ¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤â¤è¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ç¿§¤Î¾åÃå¤ä¥í¥ó¥°¥Öー¥ÄÉôÊ¬¤Ï¡¢¤ä¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹ÉôÊ¬¤Ï¤ª¤Ø¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤Û¤ÉÉÛ¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÁÇºà´¶¤¬ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¡¢¾®ÊªÎà¤â¼êÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯ºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) SHIFT UP CORP.