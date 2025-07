【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月27日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[夏]」。毎回ハイクオリティなスケールフィギュアを出展しているAPEX-TOYSだが、今回も目移りしてしまいそうなアイテムが大量に並んでいた。

こちらの記事ではその中から、 「勝利の女神:NIKKE ロザンナ:シックスオーシャン」、「アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキットVer.」、「アズールレーン ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.」、「アズールレーン インプラカブル 迷える指揮官を導いてVer.」、「アズールレーン チェシャー コラボイラストVer.」の5点をピックアップしてご紹介していく。

【勝利の女神:NIKKE ロザンナ:シックスオーシャン】

現在監修中としてデコマスが展示されていたのが、1/7スケールフィギュアの「勝利の女神:NIKKE ロザンナ:シックスオーシャン」だ。こちらは、公式で描かれていたロザンナの水着衣装を身に付けたときの姿を再現したものだ。

椅子に腰掛けて真夏を楽しんでいるかのような姿をした、こちらのロザンナ。健康的な褐色の肌と、露出度がかなり高めのビキニ。あちらこちらに付けられたアクセサリー類なども含めて、徹底的にこだわって作り上げられているのがわかる。

【アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキットVer.】

1/7スケールフィギュアの「アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキットVer.」が彩色原型で展示。こちらは、公式で描かれていたストラスブールの着せ替え「謡精舞うサーキット」をフィギュア化したものである。

スラリとした足を伸ばしながらしゃがんでいるポーズも美しい。やや顔を赤らめた表情や、頭や手に持ったアクセサリー類、圧倒的な迫力の巨大なバストや引き締まったウエストなど、ついつい見入ってしまうような不思議な魅力がある。

【アズールレーン ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.】

現在監修中の1/7スケールフィギュア「アズールレーン ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.」が、彩色原型で展示されていた。こちらはルイビルの着せ替え「オーダー・ディリュージョン」を再現したものだ。

頭に付けた巨大なウサ耳に、太ももあたりまで伸びたピンク色の長い髪が印象的な、こちらのルイビル。大きすぎるバストに当たるように、ドリンクを乗せたトレーを手に持っているポーズも含めて個性的な雰囲気が漂っている。

【アズールレーン インプラカブル 迷える指揮官を導いてVer.】

こちらも彩色原型で展示されていた、1/7スケールフィギュアの「アズールレーン インプラカブル 迷える指揮官を導いてVer.」。元になったのは、インプラカブルの着せ替え「迷える指揮官を導いて」のイラストだ。

こぼしてしまったカップの飲み物を避けるように、大きく足を広げたポーズになっているのだが、過度にセクシーな印象にならないように、饅頭が挟まっているようなシーンや濡れた床を拭いている姿が再現されているなど、独自のアレンジが加えられているところが面白い。

【アズールレーン チェシャー コラボイラストVer.】

現在監修中の1/7スケールフィギュア「アズールレーン チェシャー コラボイラストVer.」が彩色原型で展示されていた。いつものように、頭にかなり目立つカチューシャとケモミミを合わせたようなアクセサリーを身に付けた、こちらのチェシャー。青くて大きな瞳や独特な形をした口元など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。

紫色の上着やロングブーツ部分は、やや光沢のある見た目に仕上げられている。黒いドレス部分はおへその辺りのラインがくっきりわかるほど布が密着しており、それぞれ異なる素材感が良く出ている。腕にぶら下げたバッグや手に持った財布など、小物類も手抜かりなく作りこまれている。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) SHIFT UP CORP.