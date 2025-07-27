【高校野球】“1点差ゲーム”10試合の大熱戦 横浜＆健大高崎ら15校決定 叡明＆豊橋中央は初の甲子園つかむ
8月5日から始まる第107回全国高等学校野球選手権大会、“夏の甲子園”に向けての地方大会が全国各地で開催。27日は、新たに15校が全国大会への切符を手にしました。
この日は15試合中10試合が1点差ゲームとなる大接戦。健大高崎（群馬）、市船橋（千葉）、京都国際（京都）がサヨナラ勝ち。明秀日立（茨城）、青藍泰斗（栃木）、小松大谷（石川）、東大阪大柏原（大阪）、創成館（長崎）、豊橋中央（愛知）は延長タイブレークの激闘を制して、地方大会優勝を飾りました。
【27日地方大会決勝カード】
＜茨城＞明秀日立 4−3 藤代
＜栃木＞青藍泰斗 4−3 作新学院
＜群馬＞健大高崎 4x−3 前橋育英
＜埼玉＞叡明 5−2 昌平
＜千葉＞市船橋 8x−7 八千代松陰
＜神奈川＞横浜 11−3 東海大相模
＜愛知＞豊橋中央 6−5 東邦
＜石川＞小松大谷 8−7 金沢
＜京都＞京都国際 4x−3 鳥羽
＜大阪＞東大阪大柏原 6−5 大阪桐蔭
＜岡山＞ 岡山学芸館 5−4 おかやま山陽
＜山口＞高川学園 10−3 南陽工
＜香川＞尽誠学園 6−2 英明
＜福岡＞西日本短大付 10−1 九州国際大付
＜長崎＞創成館 4−3 九州文化学園