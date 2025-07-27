¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¤¬ÉúÊ¼¡¦ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤ËÀËÇÔ¡¡¶¯ÂÇ²Ð¤òÊ®¤«¤º£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±àÆ¨¤¹
¡¡¶áÇ¯¤Î¹â¹»µå³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿àÀ¾¤Î²£¹ËáÂçºå¶Í°þ¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÎÞ¤Ë¤¯¤ì¤¿¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂçºåÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤¬£²£·Æü¤ËÂçºå¡¦Æî¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¶Í°þ¤¬ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤Ë±äÄ¹£±£°²ó¡¢£µ¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£°²ó¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Âçºå¶Í°þ¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦µÈÌî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢Æâ³¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸µ¾Èô¤Ç£±ÅÀº¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æó»àÆóÎÝ¤ÇÂ³¤¯ËÜÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ë¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¥Ê¥¤¥ó¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤òÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Î¿¹¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÃæÌî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â£¶²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¡££·²ó¤ËÁê¼êÅê¼ê¤ÎÀ©µåÆñ¤È£³ËÜ¤ÎÃ±ÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤Î·ÑÅê¤ÎÁ°¤Ë¤ï¤º¤«£µ°ÂÂÇ¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢±äÄ¹¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤é½çÅö¤Ëà¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Áá¤ò½Å¤Í¡¢ÂçºåÐóÀ±¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¿É¾¡¡£½à·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¡¦ÍúÀµ¼Ò¤ò£¸¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£±£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯ÂÇ¤Ï²Ð¤òÊ®¤«¤º¡¢ÁªÈ´¤ËÂ³¤¤¤Æ£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÆ¨¤·¤¿¡£