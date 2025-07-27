EXILE、デビュー24周年となる9月27日に52thシングル「Get-go!」リリース決定
EXILEが、デビュー24周年となる9月27日に52thシングル「Get-go!」をリリースすることを発表した。
EXILE ATSUSHIが綴った再会への想いと喜びを爽快なサウンドに乗せてPOPに仕上げ、ATSUSHIとTAKAHIROのツインボーカルが冴える、数々のEXILEのヒット曲のマナーを感じさせるポジティブなタイトルチューンに心が踊るリスナーはきっと少なくはないはず。CDにはその「Get-go!」をはじめ全3曲を収録予定。
また、映像ディスク付き形態の映像には「Get-go!」のMVとbehind the scenesに加え、EXILE ATSUSHIがアンコールにてサプライズで登場し、2022年12月21日以来893日ぶりとなるEXILEライブステージへの復活を果たしたEXILE神戸公演を収録する。
◾️52thシングル「Get-go!」
2025年9月27日（水）発売
特設サイト：https://exile.jp/get-go/
オンラインストアリンク一覧：https://exile.lnk.to/Q1Bli4_getgo
▼一般流通商品
[SG+DVD] RZCD-67382/B ￥4,950（税込）
＊初回仕様：三方背ケース仕様
＊フォトブック32P仕様
[SG+Blu-ray Disc]RZCD-67383/B ￥4,950（税込）
＊初回仕様：三方背ケース仕様
＊フォトブック32P仕様
[SG] RZCD-67384 ￥1,650（税込）
▼LDHオフィシャルオンラインショップ限定商品
[SG+DVD＋オリジナル・グッズ (オリジナルトランプ) ] RZZ1-67385/B ￥8,250（税込）
＊オフィシャルオンラインショップ限定商品
＊初回生産限定盤
＊オリジナル・グッズ：「Get-go!」オリジナルトランプカード/全54枚
＊三方背ケース仕様 / フォトブック32P付
[SG+Blu-ray Disc+オリジナル・グッズ (オリジナルトランプ) ] RZZ1-67386/B ￥8,250（税込）
＊オフィシャルオンラインショップ限定商品
＊初回生産限定盤
＊オリジナル・グッズ：「Get-go!」オリジナルトランプカード/全54枚
＊三方背ケース仕様 / フォトブック32P付
◆CD収録内容
※全品番共通
「Get-go!」
他 全３曲予定
◆映像Disc収録内容
※RZCD-67384 を除く
・Get-go!（Music Video） を除く
・Get-go!（behind the scenes）
＜EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE” FINAL＞
・24karats Medley
・Rising Sun
予定 / 収録時間未定
◾️＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞
▼出演者
EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)
STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS)
▼公演日程
福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月15日（土）開場15:00/開演17:00
大阪・京セラドーム
11月29日（土）開場14:00/開演16:00
11月30日（日）開場14:00/開演16:00
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月27日（土）開場14:00/開演16:00
12月28日（日）開場14:00/開演16:00
▼詳細
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/