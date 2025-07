【レポート】コブクロ、結成の地である大阪・堺銀座商店街にて「足形モニュメント」除幕式に参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これを誇りにこれからも音楽を頑張っていきたいと思います。」(コブクロ・小渕健太郎)

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のアンバサダーとオフィシャルテーマソングを担当するコブクロの記念碑が、コブクロ結成の地、堺銀座商店街に完成し、7月26日に除幕式が行われた。

コブクロの足形モニュメントは、これまでのコブクロの活動の功績をたたえるために、堺東商店街連合会からの熱い要望で実現することとなり企画されたもの。

同モニュメントの設置場所は、1998年9月、2人が結成当時に歌っていたまさにその場所で、現在黒田俊介が発起人となり、コブクロ結成25年を記念し、地元・堺への恩返しの気持ちを込め1年限定で、店舗を構えている「九月八日」(焼肉サンド店)の目の前。

除幕式にはコブクロ以外に、堺市の永藤英機市長や、堺東商店街連合会の辰野邦次会長、堺商工会議所のくず村(くずは草冠と日と勹と人とL)和正会頭のほか、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクも応援に駆け付けた。

コブクロ小渕は、「当時を思い出すと涙がでるほど、本当にまさに2人で歌っていたこの場所に、素晴らしいモニュメントを作っていただき、コブクロが生まれた場所だと言っていただけることを心から嬉しく思います。これを誇りにこれからも音楽を頑張っていきたいと思います。」とコメント。集まった観衆から大きな拍手が送られた。

また、南海電鉄と、高島屋堺店からも、「コブクロと一緒に堺東を盛り上げたい」とオファーがあり、南海電鉄の堺東駅西改札口と、高島屋堺店の地下レストラン街に、コブクロ特大ビジュアルパネル設置が決定。同日、コブクロの2人が立ち寄り、特大パネルにサインを入れる一幕もあった。

現在、高島屋堺店では、コブクロの生声ボイスメッセージを営業時間中に放送、また、故郷を想い地元愛を歌ったコブクロの新曲「THIS IS MY HOMETOWN」の館内放送も実施中。

コブクロの新曲「THIS IS MY HOMETOWN」のMVも、堺銀座商店街で撮影され、27年前と同じように、地べたに段ボールを敷き、ギターケースを置いて、久しぶりにストリート時代さながらに2人で歌う様子や、ストリートライブをしていた当時2人で通っていたラーメン屋や、当時から2人を応援してくれていた商店街のお店の方々が登場する内容となっている。

さらに、大阪・関西万博会場で同日に行われた、大阪ウィーク~夏~の「大阪の祭!~EXPO2025真夏の陣~」では、大阪・関西万博のオフィシャルテーマソングであるコブクロの「この地球(ほし)の続きを」に合わせ、同時に盆踊りを踊った「人数」と「国籍数」のギネス世界記録に62か国3946人が挑戦し、2つのギネス世界記録に認定されている。

リリース情報

2025.07.16 ON SALE

MINI ALBUM『THIS IS MY HOMETOWN』

ライブ情報

『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”』

08/01(金)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

08/02(土)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

08/15(金)福岡県・福岡サンパレス

08/16(土)福岡県・福岡サンパレス

08/23(土)広島県・上野学園ホール

08/24(日)広島県・上野学園ホール

08/29(金)宮崎県・宮崎市民文化ホール

08/30(土)宮崎県・宮崎市民文化ホール

09/05(金)富山県・オーバード・ホール 大ホール

09/06(土)石川県・石川・本多の森 北電ホール

09/20(土)宮城県・東京エレクトロンホール宮城

09/21(日)宮城県・東京エレクトロンホール宮城

10/04(土)愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10/05(日)愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10/15(水)大阪府・大阪城ホール

10/16(木)大阪府・大阪城ホール

10/25(土)神奈川県・ぴあアリーナMM

10/26(日)神奈川県・ぴあアリーナMM

11/10(月)香川県・レクザムホール(香川県県民ホール)

11/11(火)愛媛県・松山市民会館

コブクロ OFFICIAL SITE

http://kobukuro.com/

ツアー特設サイト

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_tour2025