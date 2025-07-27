今週の【重要イベント】FOMC、日銀金融政策決定会合、米雇用統計 (7月28日～8月3日) 今週の【重要イベント】FOMC、日銀金融政策決定会合、米雇用統計 (7月28日～8月3日)



――――――――――――――――――― 7月28日 (月) ――

◆国内経済

★自民党、両院議員懇談会を開催

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・3回目の米中通商協議 (ストックホルム、～29日)

・米国2年国債入札

・米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇ライトワークス <4267> [東証Ｇ]：上場廃止

〇インプレスホールディングス <9479> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月29日 (火) ――

◆国内経済

・7月月例経済報告

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・米国6月卸売在庫 (21:30)

・米国5月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国5月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国7月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国6月JOLTS求人件数 (23:00)

・米国7年国債入札

・IMF世界経済見通し

【海外決算】

[米]ビザ 、プロクター・アンド・ギャンブル 、ユナイテッドヘルス・グループ 、メルク 、ボーイング 、スターバックス 、ユナイテッドパーセルサービス 、ペイパル・ホールディングス 、コーニング 、ニューコア /[英]アストラゼネカ /[仏]ロレアル/[欧]スポティファイ・テクノロジー

◆新規上場、市場変更 など

★山忠 <391A> ：名証Ｍ上場



――――――――――――――――――― 7月30日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・Rakuten AI Optimism (パシフィコ横浜、～8月1日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4-6月期GDP (17:00)

・ユーロ圏4-6月期GDP (18:00)

・ユーロ圏7月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏7月景況感指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国7月ADP雇用統計 (21:15)

★米国4-6月期GDP (21:30)

・米国6月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (31日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (31日3:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、クアルコム 、ラム・リサーチ 、ロビンフッド・マーケッツ /[英]アーム・ホールディングス 、エルメス・インターナショナル、GSK /[独]メルセデス・ベンツ、アディダス/[仏]エアバス

◆新規上場、市場変更 など

〇ファイバーゲート <9450> ：東証Ｐ・札証→東証Ｓ・札証

〇Ｕｎｉｐｏｓ <6550> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月31日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★6月鉱工業生産 (8:50)

・6月商業動態統計 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月自動車輸出実績 (13:00)

・6月建機出荷 (13:00)

・7月消費動向調査 (14:00)

・6月住宅着工件数 (14:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・経済・物価情勢の展望 (展望レポート)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国7月製造業PMI (10:30)

・中国7月非製造業PMI (10:30)

・ドイツ7月失業率 (16:55)

・ユーロ圏6月失業率 (18:00)

・ドイツ7月消費者物価指数 (21:00)

★米国6月個人所得 (21:30)

★米国6月個人消費支出 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4-6月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国7月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★アップル 、★アマゾン・ドット・コム 、マスターカード 、アッヴィ 、コムキャスト 、KKR 、マイクロストラテジー 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 、コインベース・グローバル 、CVSヘルス /[仏]サノフィ /[英]ユニリーバ 、シェル 、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 、ロールス・ロイス・ホールディングス/[独]BMW/[欧]フェラーリ /[仏]ルノー/[韓]サムスン電子

◆新規上場、市場変更 など

〇アクシージア <4936> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 8月 1日 (金) ――

◆国内経済

★6月完全失業率 (8:30)

★6月有効求人倍率 (8:30)

・7月新車販売 (14:00)

・7月軽自動車販売 (14:00)

★米国が日本に対して15％の相互関税を発動する見通し

★臨時国会招集

・文通費改革法が施行

◆国際経済ｅｔｃ

・中国7月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ7月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏7月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏7月消費者物価指数 (18:00)

★米国7月雇用統計 (21:30)

・米国7月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国7月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国7月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・米国6月建設支出 (23:00)

・アジア最大級のゲーム見本市「チャイナジョイ」 (上海、～4日)

【海外決算】

[米]エクソン・モービル 、シェブロン



――――――――――――――――――― 8月 2日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 8月 3日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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