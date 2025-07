【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月27日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[夏]」。APEX-TOYSブースでは、「アズールレーン」関連の新作スケールフィギュアが多数展示されていた。

本稿ではその中から、「アルザス」と「デヴォンシャー デーモン・サディスティックVer.」、「武蔵 純潔清浄のウィステリアVer.」、「樫野 フレッシュ&スウィート!Ver.」をピックアップ。また、同ブース内で展示されていたエレガントの「フォーミダブル ロックン・アンコールVer.」も合わせてご紹介する。

【アズールレーン アルザス】

現在監修中の1/7スケーフフィギュア「アズールレーン アルザス」が原型で展示。今回は、ゲーム内のキャラクターイラストの姿で再現されており、一般的な同スケールのフィギュアよりもかなりのボリューム感のある見た目になっているところが特徴だ。

フィギュア本体の再現度も素晴らしいのだが、背後の巨大な十字架や大きく広げた翼のような装備など見事に作りこまれている。そちらに合わせて、フィギュア全体を支える台座部分も独特なアレンジが加えられたものになっている。

【アズールレーン デヴォンシャー デーモン・サディスティックVer.】

1/7スケールフィギュアの「アズールレーン デヴォンシャー デーモン・サディスティックVer.」が、監修中として原型が展示されていた。こちらはゲーム内のデヴォンシャーの着せ替え「デーモン・サディスティック」をモチーフに立体化されている。

今回は、台座の上に座りながら、手前に腕を伸ばしたポーズで、独特の魅力がある作品になっている。元のイラストではふんわりと浮かんでいた饅頭も、足元にしっかりと寄り添っているところがかわいらしい。

【アズールレーン 武蔵 純潔清浄のウィステリアVer.】

1/7スケールフィギュア「アズールレーン 武蔵 純潔清浄のウィステリアVer.」の原型が展示されていた。こちらもサイズの割にはかなり大きく感じる作りになっている。こちらは、武蔵のケッコン衣装である「純潔清浄のウィステリア」をモチーフに再現したものだ。

台座というよりもジオラマのような風景が一体化していることもあってか、かなりボリューム感のある作品になっている。トレーンの下に饅頭が隠れているなど、随所にアレンジが加えられているところもあり、オリジナルのイラストとの違いを比べてみるのも面白いかもしれない。

【アズールレーン 樫野 フレッシュ&スウィート!Ver.】

現在監修中として、1/7スケールフィギュアの「アズールレーン 樫野 フレッシュ&スウィート!Ver.」が、デコマスで展示されていた。こちらは、樫野の着せ替えである「フレッシュ&スウィート!」を再現したものだ。

手に持った巨大な看板や、足元に寄り添う饅頭、近くにあるあふれ出ているミルクなど、全体的に素晴らしい世界観になっているところが面白い。足首あたりまで伸びた長い髪や、大きすぎるバストなどキャラクターの造形も見事である。

【アズールレーン フォーミダブル ロックン・アンコールVer.】

こちらは、エレガントから発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン フォーミダブル ロックン・アンコールVer.」の原型だ。現在監修中となっており、発売時期や価格は未定である。本アイテムは、フォーミダブルの着せ替え「ロックン・アンコール」を再現したものだ。

片足を大きく上に上げたセクシーなポーズが印象的な作品だが、大きなソファーに長く垂れた髪、お尻をこちらに向けている猫の姿など、細かいところも含めて作り混まれているのがわかる。今回展示されていた原型では、顔が赤らんだ部分の表現も加えられており、表情のかわいらしさがわかるような作りになっていた。ここからどのように仕上がっていくのかも楽しみである。

