¡ÖÊÌ³Ê¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Å¢ÂçÀ¤Àä»¿¤Î¡ÈE-£±Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¡£WÇÕ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤éÁ´Á³¤¢¤ê¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢£³ÀïÁ´¾¡¤ÇE-£±Áª¼ê¸¢¤ò¸«¤Æ¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¤È°ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¹ç¤¦»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌµÅ¨¡£¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ó¤ÀE-£±Áª¼ê¸¢¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¹á¹Á¤Ë£¶¡Ý£±¡¢Ãæ¹ñ¤Ë£²¡Ý£°¡¢´Ú¹ñ¤Ë£±¡Ý£°¤È¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤·¤¿E-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢Å¢ÂçÀ¤»á¤¬¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ð³À¾Í¤À¡£
¡Öº£µ¨J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËE-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤¨¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¤ÇÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ü¤é¤º¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Ê¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤è¤¯Æ°¤¯¡£33ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤¬¼¡¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤¦¤¨¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎE-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Å¢ÂçÀ¤»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤³¤½ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦ÓÌ³Ð¡¢¥×¥ì¥¹¤äµåºÝ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Å¢ÂçÀ¤»á¤¬ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤é°ð³À¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ö¤«¡£¤½¤¦Æ±»á¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤éÁ´Á³¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡Å¢ÂçÀ¤»áÛ©¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç°ìÈÖ¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï33ºÐ¡×¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡±óÆ£¹Ò¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤é¤ËËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ð³À¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢£³ÀïÁ´¾¡¤ÇE-£±Áª¼ê¸¢¤ò¸«¤Æ¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¤È°ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¹ç¤¦»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌµÅ¨¡£¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ó¤ÀE-£±Áª¼ê¸¢¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Öº£µ¨J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËE-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤¨¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¤ÇÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ü¤é¤º¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Ê¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤è¤¯Æ°¤¯¡£33ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤¬¼¡¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤¦¤¨¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎE-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Å¢ÂçÀ¤»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤³¤½ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦ÓÌ³Ð¡¢¥×¥ì¥¹¤äµåºÝ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Å¢ÂçÀ¤»á¤¬ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤é°ð³À¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ö¤«¡£¤½¤¦Æ±»á¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤éÁ´Á³¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡Å¢ÂçÀ¤»áÛ©¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç°ìÈÖ¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï33ºÐ¡×¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡±óÆ£¹Ò¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤é¤ËËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ð³À¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É