¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ¡¦£Ç·Åìµþ¥ª¡¼¥ô¥¡¥ë¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Û»³ËÜ¿¿Ìð¡¢ÃÓºêÂÀÏº¡¢ÁýÀ®ÉÙÉ×¡¢±º»³°ì±É¤ÎÀè¹Ô²°¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£Ç·¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥ô¥¡¥ë¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Î£²ÆüÌÜ¡Ê£²£·Æü¡Ë¤Ë¾ìÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÀ¸³¶Àè¹Ô°ìËÜ¤Ç¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤òÆ®¤¤È´¤¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ï¸½Ìò¤ÎÁýÀ®ÉÙÉ×¡Ê£µ£´¡á²¬»³¡Ë¤È±º»³°ì±É¡Ê£µ£³¡áÅìµþ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÁýÀ®¤Ï¡Ö±º»³¤Î¤³¤È¤ÏÂç·ù¤¤¡ª¡¡¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¡×¤È°ì½ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»àÆ®´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤À¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£±º»³¤Ï¡ÖÁýÀ®¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇÀ¨¤¤¿Í¡£ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡££¶£¶£¶¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£±º»³¤â£´£¹£¸¾¡¤Ç£µ£°£°¾¡¤Ë¤¢¤È£²¤Ä¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÀè¹ÔÁª¼ê¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àï¤Ç¤Ï¼ã¤¤¿·¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤âÂ¿¤¤¤¬¡Ö¿·¿Í¤Ë¤â·ä¤Ï¤¢¤ë¡£¿·¿ÍÁê¼ê¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤Ï°úÂà¤·¤¿»³ËÜ¿¿Ìð»á¡Ê°úÂà¡á£¶£µ´ü¡Ë¤ÈÃÓºêÂÀÏº¡Ê°úÂà¡á£¶£¹´ü¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÂç³À¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ÎÇÔ¼ÔÀï¤ÇÂìÂô¡ÊÀµ¸÷¡Ë¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂìÂô¤µ¤ó¤¬Àè¹ÔÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¾õÂÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ä¡£¼«Ê¬¤âÀ¸³¶Àè¹Ô¤Ç¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓºê¤Ï¡ÖÂÇ¾â¡Ê¥¸¥ã¥ó¡ËÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ©²Ö¥ï¥¿¥ë¤Îà²Ð¤Î¶ÌÀè¹Ôá¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÁýÀ®¤È±º»³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç³èÌöÃæ¤À¤¬¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£