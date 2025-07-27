²¤½£½éÄ©Àï¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¹âÉ¾²Á¡ÖÂ®¤µ¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡×¡¡»Ø´ø´±¤â´üÂÔ¡Ä25ºÐ¤Ï¡Ö¶¯ÅÙ¤â¤¿¤é¤»¤ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½FW»³ÅÄ¿·¤Ïº£²Æ¤ËÀîºê¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤ËÅÁÅý¤¢¤ëÎÐ¤ÈÇò¤Î²£¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW»³ÅÄ¿·¤À¤¬¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ»æ¡Ö¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥µ¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢E-1Áª¼ê¸¢½ªÎ»¸å¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤éDF°ðÂ¼È»æÆ¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿2¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF´ú¼êÎç±û¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡7·î26Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥â¥«¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢1-1¤«¤é¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âPKÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤Ê¸²½¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤«¤éËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ìë45Ê¬¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â®¤µ¤È¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»³ÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏDF¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤è¤ê·èÄêÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¶¯¤¯¡¢¶¯ÅÙ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡°ÜÀÒÄ¾Á°¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç»Ø´ø´±¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë