ABEMAは、2025年上半期に放送・配信したアニメジャンル作品の視聴データをもとにした「アベマアニメ2025年上半期再生数ランキング」を発表した。ランキングでは、2025年1月1日(水)から6月30日(月)までに「ABEMA」で放送、配信されたアニメジャンル作品を対象に、リアルタイム放送および、オンデマンド配信での総再生数を独自集計。全アニメ作品を対象とした「全体再生数ランキング」に加え、2025年新作冬アニメ、春アニメを対象とした「新作アニメ再生数ランキング」、そして年代別に再生数を集計した「年代別再生数ランキング」の各部門TOP5を発表した。

▼2025年上半期アニメ全体再生数ランキング第1位:TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:チ。 ―地球の運動について―第3位:あたしンち第4位:映画クレヨンしんちゃん第5位:美味しんぼ▼2025年上半期新作アニメ再生数ランキング第1位:TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:チ。 ―地球の運動について―第3位:外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜第4位:俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-第5位:不遇職【鑑定士】が実は最強だった▼2025年上半期年代別アニメ再生数ランキング【10代部門】第1位:TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:チ。 ―地球の運動について―第3位:映画クレヨンしんちゃん第4位:あたしンち第5位:クレヨンしんちゃん(TVアニメ)▼2025年上半期年代別アニメ再生数ランキング【20代部門】第1位:TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:チ。 ―地球の運動について―第3位:あたしンち第4位:映画クレヨンしんちゃん第5位:外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜▼2025年上半期年代別アニメ再生数ランキング【30代以上部門】第1位:TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:あたしンち第3位:チ。 ―地球の運動について―第4位:映画クレヨンしんちゃん第5位:美味しんぼ■全部門で『薬屋のひとりごと』が圧巻の1位を記録!『チ。 ―地球の運動について―』『あたしンち』…話題作から定番作までジャンルを超え続々ランクイン!「ABEMA」にて配信された2025年上半期アニメ作品の中で、最も再生数を記録したのは、2025年1月よりファン待望の第2期が放送されたTVアニメ『薬屋のひとりごと』。緻密なストーリー展開や主人公・猫猫の知性とユーモア溢れるキャラクター性などが人気を集めている本作。全体ランキングをはじめ、新作・10代・20代・30代のすべての部門で1位を獲得し、揺るぎない人気を証明した。また同じく新作アニメからは、『チ。 ―地球の運動について―』が特に若年層からの高い支持を集め全体ランキングで2位を獲得。10代、20代部門で2位を獲得したほか、30代以上の部門でも3位にランクインし“学問×信念”をテーマに据えた重厚な物語が、年齢を超えて関心を集めた。ほかにも、『あたしンち』『クレヨンしんちゃん』シリーズといったファミリーアニメが全体および年代別で複数ランクインし、“家族で楽しめる定番作”として安定した人気を証明。また、昭和・平成初期を代表するグルメアニメ『美味しんぼ』も全体部門、30代以上部門の第5位にランクインし、根強い人気を見せつけた。一方、新作アニメ部門では、「ABEMA」で見放題独占配信された『外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜』『不遇職【鑑定士】が実は最強だった』をはじめ、Season 1放送時も話題を呼んだ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』といった異世界転生・スキル系のライトノベル原作タイトルが高い支持を集める結果となった。