【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円 【シティーハンター ミニクーパーをつくる】 8月20日 刊行開始予定 創刊号価格:299円 【ウォーハンマー40,000:コンバットパトロール】 8月27日 刊行開始予定 創刊号価格:499円

アシェット・コレクションズ・ジャパンは、8月20日から刊行予定の「シティーハンター ミニクーパーをつくる」、8月27日から刊行予定の「ウォーハンマー40,000:コンバットパトロール」の内容をワンダーフェスティバル2025[夏]にて公開した。

「シティーハンター ミニクーパーをつくる」は「シティーハンター」主人公「冴羽 獠」とその愛車「ミニクーパー」を組み立てられるパーツを収録した週刊誌。「プレミアム定期購読」で25号ごとに特別なフィギュアやパーツが付属する。

【シティーハンター ミニクーパーをつくる】

プレミアム定期購読付属フィギュア

「ウォーハンマー40,000:コンバットパトロール」は第1号~5号までに付属するミニチュアを展示。こちらは定期購読を申し込むことで工具セット、プレミアム定期購読を申し込むことで追加のミニチュアが手に入る。

【ウォーハンマー40,000:コンバットパトロール】

第1号「キャプテン(ターミネイター・アーマー装備)」、「ティラニッド・プライム有翼種」、第2号「フォン・ライアンズ・リーパー」3体、第3号「インフェルヌス・マリーン」5体

第5号「インフェルヌス・サージェント」

(C)北条司/コアミックス 1985

The MINI logo, the MINI wordmark and the MINI model designation

are trademarks of BMW AG and are used under license

(C)Games Workshop Limited 2025.