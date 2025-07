東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間:2025年9月16日〜10月31日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「シルクロードガーデン」で提供される期間限定メニュー「ディナーコース」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース

価格:14,000円

提供時間帯:ディナー

ラム肉のロースト クミン風味 カンパチのマリネ 山椒ソース 叉焼と栗のタルトナマコとツブ貝の蒸しスープハタの葱生姜蒸し マーガオの香り または イセエビと野菜の海老トウチーソース炒め または 鮑のポルチーニクリームソース牛フィレ肉のソテー 黒胡椒入り黒酢ソース黒胡麻の冷やし豆乳担担麺 または 鰻の炒飯 上湯スープ添え(別途1,400円)ムラサキイモのシュークリーム 五香粉の香り シャインマスカットとプーアール茶のゼリー または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

※このメニューは一部の料理を選べます。

複数名でご注文いただく際は、1グループにつき同一の料理をお選びいただきますようお願いいたします。(デザートを除く)

※このメニューのラストオーダーは21:00です。

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース」

全5品にデザートプレートのコースで、たくさんのお料理を堪能できます。

さらに「黒胡麻の冷やし豆乳担担麺」と、別途追加料金で「鰻の炒飯 上湯スープ添え」の2種類からお好みでお食事を選べるのもうれしいポイント◎

デザートプレートにはゴーストやカボチャのアートもあしらわれ、ハロウィーンムードたっぷりです。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,600円

提供時間帯:ディナー

ぶどうジュース、カルピス、レモンジュース、シュガーシロップ、ラズベリーシロップ、ソーダ、みかんジュレ、チョコレート、ミント

ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ぶどうジュース、カルピス、レモンジュースにソーダが合わさり、さっぱりといただけるドリンクです。

さらに上には濃厚なみかんジュレが☆

トッピングのチョコレートはハロウィーンらしく、蜘蛛の巣モチーフになっています。

本格的な中国料理のコースメニューもハロウィーン仕様に!

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。

