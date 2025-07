セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『星つなぎのエリオ』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『星つなぎのエリオ』 & you マスコット

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全3種(エリオ・ソリース、グロードン、ウゥゥゥゥ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年8月1日より公開となる、ディズニー&ピクサーの新作映画『星つなぎのエリオ』

宇宙に憧れる孤独な少年「エリオ・ソリース」がエイリアンの少年「グロードン」と出会い、壮大な冒険を繰り広げるファンタジーアドベンチャー作品です!

そんな、映画『星つなぎのエリオ』のグッズが、映画公開に先がけてセガプライズから登場。

メインキャラクター3人の“& you(アンドユー)”マスコットがラインナップされます☆

エリオ・ソリース

物語の主人公「エリオ・ソリース」の”& you” マスコット。

個性的な衣装に、ほんのり頬を赤くした表情が愛嬌ある姿です!

グロードン

作中で「エリオ・ソリース」と出会う、エイリアンの少年「グロードン」

特徴的な姿が、”& you”デザインのマスコットで表現されています。

ウゥゥゥゥ

「エリオ・ソリース」を助ける、案内役キャラクターの「ウゥゥゥゥ」

キュートな姿をした、「エリオ・ソリース」や「グロードン」と一緒に飾りたくなるプライズです。

ディズニー&ピクサーの映画最新作『星つなぎのエリオ』の公開に先駆け「エリオ・ソリース」たちのマスコットがラインナップ。

セガプライズのディズニー&ピクサー『星つなぎのエリオ』 & you マスコットは、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

