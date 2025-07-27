【高校サッカー】インターハイ16強決定 昌平、大津、流通経済大柏ら 前橋育英、帝京、野辺地西ら敗退
◇令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（7月26日〜8月2日、福島）
地方大会の予選を勝ち抜いた各都道府県代表の51チームが参加するトーナメントの高校サッカーインターハイ（加盟登録数の多い東京、神奈川、大阪、開催県の福島は2校）。27日は2回戦の16試合が行われました。
2回戦から登場となった前回王者の昌平（埼玉）は秋田商（秋田）に勝利。大津（熊本）は青森県予選で青森山田を破った初出場の野辺地西に勝利。冬の選手権準優勝の流通経済大柏（千葉）は四日市中央工（三重）に勝利を収め、ベスト16入りを決めました。
冬の選手権優勝の前橋育英（群馬）は高知中央（高知）に逆転負け。初戦5得点の桐蔭学園（神奈川）は学法石川（福島）の守備を崩せず敗退。帝京（東京）は前回準優勝の神村学園（鹿児島）の前に敗れました。【2回戦結果】
（埼玉）昌平 4−1 秋田商（秋田）
（大阪）阪南大高 3−0 立正大淞南（島根）
（高知）高知中央 2−1 前橋育英（群馬）
（熊本）大津 3−0 野辺地西（青森）
（千葉）流通経済大柏 2−0 四日市中央工（三重）
（福島）学法石川 1−0 桐蔭学園（神奈川）
（福岡）飯塚 1−0 那覇西（沖縄）
（鳥取）米子北 1−0 富山一（富山）
（新潟）帝京長岡 4−0 大阪産大附（大阪）
（兵庫）滝川二 2−2(PK 6−5) 鹿島学園（茨城）
（福島）尚志 4−1 寒川（香川）
（神奈川）桐光学園 1−0 佐野日大（栃木）
（静岡）浜松開誠館 7−0 立命館守山（滋賀）
（山梨）山梨学院 4−1 近大和歌山（和歌山）
（岡山）岡山学芸館 3−0 都市大塩尻（長野）
（鹿児島）神村学園 3−0 帝京（東京）