ÀÅ²¬½Ð¿È60ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÀë¸À¡©ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¡×
ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë¤Ê¤ë°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¾éÃÌ¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬¼¿¦¤È½ÐÄ¾¤·Áª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÁªµóÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î°Õ¸«¤â¤Ç¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡¢¾¡Ëó¡×¤È°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¾¡Ëó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀÅ²¬½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢¡Ø°ËÅì»Ô¡¢°ËÅì»Ô¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤¬ÄË¤¯¤Æ¡£°ËÅì¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¹Àô¤â¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤Î¹´Û¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÁÍý¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÄ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°ËÅì¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢°ËÅì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ëº£¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ËÅì¤Î»ÔÌ±¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª»×¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡£°ËÅì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¾¡Ëó¤Ï¶ì¾Ð¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤ã¥¦¥½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¥¦¥½¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¦¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¡Ë¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤È¤¤Î¡Ø½é¿´Ëº¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦Ä®¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÔÌ±¤ËÎÏ¤ò¤½¤½¤®¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¹ÔÆ°¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÏÀ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¡ÖÍè´ü¡¢½ÐÇÏ¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¾¡Ëó¤ËÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¡£¾¡Ëó¤Ï¡ÖÀÅ²¬´Ñ¸÷ÆÃ»È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¡ËÏÃ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È´¶¿´¡£¤µ¤é¤Ë¾¡Ëó¤Ï¡ÖÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¹â¤ËÏÃ¤·VTR¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸åÊý¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ëÄ®¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¢¡Á¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥´¤¤¤ï¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¾¡Ëó¤Ï±¦¼ê¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¢¤²¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¡¢¼ê¤òµó¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¡È¼¨º¶¡É¤·¡¢°ËÅì¤Ø¤Î°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£