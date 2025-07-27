　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）

　【新華社モスクワ7月27日】モスクワの在ロシア中国大使館で24日、「歴史を銘記し、未来を切り開く」と題した中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念写真展が開催され、約600人が訪れた。

　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
　２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽）
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