ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > モスクワで中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年写真展 モスクワで中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年写真展 モスクワで中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年写真展 2025年7月27日 13時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） 【新華社モスクワ7月27日】モスクワの在ロシア中国大使館で24日、「歴史を銘記し、未来を切り開く」と題した中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念写真展が開催され、約600人が訪れた。 ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） ２４日、ロシア・モスクワで、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念写真展を見学する来賓。（モスクワ＝新華社記者／曹陽） リンクをコピーする みんなの感想は？