¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¥Ð¥ó¥Ó¤ÏÎëÌÚºÚ·î¤¬Í¥¾¡¡Ö¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Á´ÇÀÇÕÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¢¦¥Û¡¼¥×¥¹¡¦¥«¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥Ó¤ÎÉô¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£·Æü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÂîµåÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁ´ÇÀÇÕ¡¡Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¥Û¡¼¥×¥¹¡Ê¾®³Ø£¶Ç¯°Ê²¼¡Ë¡¢¥«¥Ö¡Ê¾®³Ø£´Ç¯°Ê²¼¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ó¡Ê¾®³Ø£²Ç¯°Ê²¼¡Ë¤Î£³ÉôÌç¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥Ð¥ó¥Ó¤ÏÎëÌÚºÚ·î¡Ê£²Ç¯¡Ë¡á¥Þ¥¤¥À¥¹¡á¤¬Åç²ÂÊæ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡áÈõ¥Î¸ý£Ó£Ã¡á¤ò£³¡½£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË¤êÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ù¥¹¥È£±£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´£µ»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÈÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¼«Âð¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£³»þ´ÖÈ¾¡£¶ÛÄ¥¤Î±Æ¶Á¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥ß¥¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö·è¾¡¤Ï¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£