宝島社発ビューティブランド 「BRILMY」の「ハローキティ」コラボアイテムに新作がやってきた♪ 今回のアイテムはコスメポーチ&ズボラミラーストラップ。コスメオタクでズボラな編集者が本気で立ち上げた宝島社発ビューティブランド「BRILMY(ブリルミー)」より、ハローキティとコラボレーションした新作アイテム5種が登場する。ブランドで一番人気の「ズボラコスメポーチ」に新色ブラックが登場!

「ズボラミラーストラップ」は黒・ピンクの2色がお目見え♪また、「ミニズボラコスメポーチ」も新色が登場、既存のピンク、ブラックバージョンは好評につき再販されることも決定した。ブランド一番人気「ズボラコスメポーチ」は、ガバッと開いて中身が見え、時短に繋がるこだわりのアイテム。今回は新色ブラックが登場する。メッシュ素材で透けて見えるので、どこに何が入っているかがすぐにわかって便利で、マスカラ、アイライナーなど縦長のアイテムを ”立てて収納” が可能となっている。顔の裏は幅広のポケットになっているので、鏡やウェットティッシュなどすぐに取り出したいものを入れて活用しよう。リップが縦に収納できる「ミニズボラコスメポーチ」にはパールホワイト・シルバーの新色2種が仲間入り。パールホワイトはフリルをあしらったいま話題の「バレエコア」デザイン♪シルバーは光沢のある色合いで、大人可愛いの演出に♪手のひらサイズのキュートなミニサイズで、バッグにもつけられて持ち運びも便利です!また、既存の「ズボラミニコスメポーチ」ピンク、ブラックは好評につき再販決定! 前回GETできなかった方もぜひお見逃しなく。「ズボラミラーストラップ」にもブラック・ペールピンクの2色が登場!可愛いキティのフェイスチャームの裏側には鏡が付属しており、いつでもササッとお直しできるスグレモノ。ストラップのビーズの組み合わせもとっても可愛く、スマホに付けたりカバンに付けたり、ワンポイントの「Kawaii」と鏡付き便利機能を併せ持っています♪セブンネットショッピング、セブン‐イレブンでお取り扱いされるので、ぜひチェックしてみてね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662268