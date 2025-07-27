日本ラグビー協会は２７日、８月２２日開幕の女子Ｗ杯イングランド大会に臨む日本代表の登録メンバー３２人を発表した。ＮＯ８斎藤聖奈（パールズ）、フランカーの長田いろは主将（アルカス熊谷）ら３度目の出場となる選手らに、フッカー公家明日香（アルカス熊谷）、ＮＯ８ンドカ・ジェニファ（北海道バーバリアンズディアナ）、ＣＴＢ弘津悠（ナナイロプリズム福岡）ら１０人の初選出メンバーが名を連ねた。

前回２２年のＷ杯は、１次リーグで３戦全敗。初の８強進出を目指す「サクラフィフティーン」は、初戦（８月２４日）は世界ランク５位の強豪、アイルランドに挑む。続く第２戦（同３１日）は王国ニュージーランド戦。最後はスペイン代表戦（９月７日）で、１次リーグ３戦を戦う。２６日にはＷ杯前国内最終戦となるスペイン戦を戦い、３０―１９で白星を収めた。

この日都内で会見に臨んだ長田主将は「もうすぐＷ杯という実感がわいている。Ｗ杯は準備してきたことを出すチャンス。ワクワクしている。どの試合もチャレンジングだけど、出し切ってプール戦を突破して、ベスト８を目指したい」と力強く語った。

◆女子日本代表Ｗ杯登録メンバー

▽プロップ

加藤 幸子（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

北野 和子（パールズ）

小牧 日菜多（東京山九フェニックス）

永田 虹歩（パールズ）

町田 美陽（日経大）

峰 愛美（日体大）

▽フッカー

公家 明日香（アルカス熊谷）

小鍛治 歩（東京山九フェニックス）

谷口 琴美（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

▽ロック

桜井 綾乃（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

佐藤 優奈（東京山九フェニックス）

吉村 乙華（アルカス熊谷）

▽バックロー

川村 雅未（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

向来 桜子（日体大）

斎藤 聖奈（パールズ）

長田 いろは（アルカス熊谷）

細川 恭子（パールズ）

ンドカ ジェニファ（北海道バーバリアンズディアナ）

▽ＳＨ

阿部 恵（アルカス熊谷）

津久井 萌（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

▽ＳＯ

大塚 朱紗（アルカス熊谷）

山本 実（横浜ＴＫＭ）

▽ＣＴＢ

安藤 菜緒（ブレイブルーヴ）

小林 花奈子（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

畑田 桜子（日体大）

古田 真菜（東京山九フェニックス）

弘津 悠（ナナイロプリズム福岡）

▽ＷＴＢ

今釘 小町（アルカス熊谷）

香川 メレ優愛ハヴィリ（ナナイロプリズム福岡）

松村 美咲（東京山九フェニックス）

▽ＦＢ

西村 蒼空（パールズ）

松田 凜日（東京山九フェニックス）