【ラグビー女子代表】８・２２開幕Ｗ杯メンバー発表 初の８強へ、長田いろは主将「どの試合もチャレンジング」
日本ラグビー協会は２７日、８月２２日開幕の女子Ｗ杯イングランド大会に臨む日本代表の登録メンバー３２人を発表した。ＮＯ８斎藤聖奈（パールズ）、フランカーの長田いろは主将（アルカス熊谷）ら３度目の出場となる選手らに、フッカー公家明日香（アルカス熊谷）、ＮＯ８ンドカ・ジェニファ（北海道バーバリアンズディアナ）、ＣＴＢ弘津悠（ナナイロプリズム福岡）ら１０人の初選出メンバーが名を連ねた。
前回２２年のＷ杯は、１次リーグで３戦全敗。初の８強進出を目指す「サクラフィフティーン」は、初戦（８月２４日）は世界ランク５位の強豪、アイルランドに挑む。続く第２戦（同３１日）は王国ニュージーランド戦。最後はスペイン代表戦（９月７日）で、１次リーグ３戦を戦う。２６日にはＷ杯前国内最終戦となるスペイン戦を戦い、３０―１９で白星を収めた。
この日都内で会見に臨んだ長田主将は「もうすぐＷ杯という実感がわいている。Ｗ杯は準備してきたことを出すチャンス。ワクワクしている。どの試合もチャレンジングだけど、出し切ってプール戦を突破して、ベスト８を目指したい」と力強く語った。
◆女子日本代表Ｗ杯登録メンバー
▽プロップ
加藤 幸子（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
北野 和子（パールズ）
小牧 日菜多（東京山九フェニックス）
永田 虹歩（パールズ）
町田 美陽（日経大）
峰 愛美（日体大）
▽フッカー
公家 明日香（アルカス熊谷）
小鍛治 歩（東京山九フェニックス）
谷口 琴美（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
▽ロック
桜井 綾乃（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
佐藤 優奈（東京山九フェニックス）
吉村 乙華（アルカス熊谷）
▽バックロー
川村 雅未（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
向来 桜子（日体大）
斎藤 聖奈（パールズ）
長田 いろは（アルカス熊谷）
細川 恭子（パールズ）
ンドカ ジェニファ（北海道バーバリアンズディアナ）
▽ＳＨ
阿部 恵（アルカス熊谷）
津久井 萌（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
▽ＳＯ
大塚 朱紗（アルカス熊谷）
山本 実（横浜ＴＫＭ）
▽ＣＴＢ
安藤 菜緒（ブレイブルーヴ）
小林 花奈子（横河武蔵野アルテミ・スターズ）
畑田 桜子（日体大）
古田 真菜（東京山九フェニックス）
弘津 悠（ナナイロプリズム福岡）
▽ＷＴＢ
今釘 小町（アルカス熊谷）
香川 メレ優愛ハヴィリ（ナナイロプリズム福岡）
松村 美咲（東京山九フェニックス）
▽ＦＢ
西村 蒼空（パールズ）
松田 凜日（東京山九フェニックス）