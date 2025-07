【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

フリューは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、フィギュアの原型を多数を展示している。

今回展示されているのは、「アークナイツ」の「イネス」や、「ブルーアーカイブ」の「モエ(水着)」といったフィギュアの原型。他にも、「勝利の女神:NIKKE」の「エマ - オフィスセラピー」や「ミハラ - ペインイーター」の原型も展示されている。

さらに、「アズールレーン」の「アウグスト・フォン・パーセヴァル」や「ブルーアーカイブ」の「チアキ メモリアルロビーver.」やVTuberグループ「にじさんじ」のフィギュア化決定パネルなども公開された。

なお、展示エリアは「あみあみホビーキャンプ2025夏」となっている。

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

(C)NEXON Games Co., Ltd & Yostar, inc. All Rights Reserved.

(C)SHIFT UP CORP.

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi, Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)ANYCOLOR, Inc.