【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

アニプレックスは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、フィギュア「八奈見杏奈 スクール水着Ver. 1/7スケールフィギュア」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のフィギュアが展示されており、アニメ「負けヒロインが多すぎる」から、スクール水着姿でホースから水を浴びせるような仕草をする「八奈見杏奈」のフィギュア原型を展示している。

また同社よりお手頃価格で展開するノンスケールフィギュアシリーズからは、「その着せ替え人形は恋をする」の「喜多川海夢 ルームウェアVer.」や、「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」の「桜島麻衣 卒業Ver.」などのデコマスも展示。

さらにパネル展示では、「勝利の女神:NIKKE」より「ブレッディ」が1/7スケールフィギュア化企画決定したことや、アクションフィギュア「BUZZmod.」シリーズより、「鬼滅の刃」から「栗花落カナヲ」や「童磨」、「サイバーパンク エッジランナーズ」から「デイビット」が商品化決定・開発進行中であること、「着せ替え人形は恋をする」と「ホロライブ」の「宝鐘マリンさん」の着せ替えコラボの1/7スケールフィギュア化が決定したことを発表している。

「負けヒロインが多すぎる」

お手頃価格のノンスケールフィギュアシリーズ

【八奈見杏奈 スクール水着Ver. 1/7スケールフィギュア】

「喜多川海夢 ルームウェアVer.」

「桜島麻衣 卒業Ver.」

「桜島麻衣 バニーVer.」

「後藤ひとり メイドVer.」

「八奈見杏奈」

「錦木千束 / 井ノ上たきな」

パネル展示

