【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

DOLKは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、キャストドール「篠澤広」を展示している。

今回展示されているのは、「学園アイドルマスター」に登場する篠澤広を再現したキャストドール。私服姿とトレーニング姿の2種類が展示中。受注は2025年夏を予定している。

会場では約60cmとなる彼女を間近で確認できる。

THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.