²È½Ð¤Æ2ÉÃ¤Ç¡ÄÉÍºê¤¢¤æ¤ßà¿¿²Æ¤ÎÈá·àá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡Çò°áÁõ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ÎÀ¼
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(46)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬à¿¿²Æ¤ÎÈá·àá¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤é¡Ä¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²È½Ð¤Æ2ÉÃ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤³¤Ü¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¡£
¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¶»¸µ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤¢¤È¤¬¡Ä¡£
¡¡À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎàÇò°áÁõ¤¢¤ë¤¢¤ëá¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡24¡¢25Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÉÍºê¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³¤³°¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£8·î31Æü¤Î¡Öa-nation 2025¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÍ½Äê¡£