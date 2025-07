【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

Flame Toys(フレイムトイズ)は、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、フィギュアブランド「鉄機巧」の新製品展示している。

特設会場「あみあみホビーキャンプ2025夏 内」にて、作品リスペクトのデザインアレンジと重厚感のある塗装が特徴の「鉄機巧」シリーズより「ダイゼンガー」、「ガンバルガー」、「キングゲイナー」、「ラゼンガン」が今回初展示。複雑なパーツ部分まで、細部に渡り原作を忠実に再現した造形を確認できる。

また、同シリーズより予約受付が開始している「天元突破グレンラガン」完成品もお披露目。こちらの受注受付は9月19日までで、価格は49,500円。

(C) 中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

(C) SRWOG PROJECT

(C) サンライズ

(C) サンライズ・BW・WOWOW