¡ÚÃæÆü¡Û²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¸åÈ¾ÀïÈ¿¹¶¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¡¤¤¤Þ¤À0¾¡¡Ä²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤Î°¤µ¡×
¶â´Ý¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¼¡Àï¤Ç½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ÎÃæÆü¤¬·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ç°Ì¤³¤½4°Ì¤À¤¬¡¢3°Ì¡¦DeNA¤Þ¤Ç2.5¥²¡¼¥àº¹¡¢2°Ì¡¦µð¿Í¤Þ¤Ç3º¹¤È¾å°Ì¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£»Ä¤ê54»î¹ç¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶â´ÝÌ´ÅÍ¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¶â´Ý¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬Á¯Îõ¤Î1µå¡ªÆâ³Ñ¤Ø152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È
¢£´ÆÆÄ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬º£¤Ï²û¤«¤·¤¤
¡¡´ØÀ¾Âç¤Ç¡ÖÂç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡×¤ÎºÂ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¶â´Ý¤Ï¡¢4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÃæÆü¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃ¦±±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¤¡£
¡¡Âç³Ø4Ç¯»þ¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿µ½Å¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤ÁÅê¤²¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥â¥Î¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ë»¡¤·¤¿É¾ÏÀ²È¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀä»¿¡£2·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦²Æì¸©ÆÉÃ«Â¼¤Ï¡¢¶â´Ý¸«¤¿¤µ¤ÇÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¸å¤â2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¡¢3ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à5»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¡£19¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨0.95¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢5·î5Æü¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£1·³¤ÇÃå¡¹¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤à
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢DeNA¤òÁê¼ê¤Ë6²ó2¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤òÅ¸³«¡£ÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤³¤½¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥íÂè1µå¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê152¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ºÍÇ½¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò½ù¡¹¤ËµÍ¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÈÅêµå¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡4ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡¢6·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ100µå¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¡£Â³¤¯Æ±13Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÆþ¤ë¤È½é¤á¤ÆÃæ6Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ä¾¶á¤ÇÅê¤²¤¿Æ±21Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¤Ï8²ó1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±ç¸îÅÀ¤¬Ë³¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶â´Ý¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±ç¸îÅÀ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢8»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ·×8ÅÀ¤Î¤ß¡£1»î¹ç¤¢¤¿¤ê1ÅÀ¤·¤«¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨2.41¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¤â0¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤È¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»þÀÞ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅêµå´Ö¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î°¤µ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÅêµå´Ö¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥Á¡¼¥à¾¡¤ÁÆ¬¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂ®µå¤ò¼´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Îµå¼ï¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤ëÊÑ²½µå¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÊÂ¤Î¿·¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾ÀïºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Ï29¡Á31Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï8·î1¡Á3Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¶â´Ý¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]