¾¾²¼Þ«Ê¿ 38ºÐ¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡ÖÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬27Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ê½ñ¤¤ÎÆüÉÕ¤È½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÂç½ë¤Î¸õ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶±É¤Î¤³¤È¤È¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Å»ö´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¡¢Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï1987Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£