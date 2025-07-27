¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¾×ÆÍ ÁÐÊý¤¬¡ÈÄäÀï¶¨µÄ¤Î³«»Ï¡É¤Ç¹ç°Õ¤â¡ÖÀïÆ®¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸½ÃÏÊóÆ»
¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃç²ð¤Ç¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¹ç¤¦·¸ÁèÃÏ¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤«¤é·³»ö¾×ÆÍ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÇÌ±´Ö¿Í¤é160¿Í°Ê¾å¤¬»à½ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢13Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Î¾¹ñ¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÁá´ü¤Ë¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥×¥à¥¿¥à¼óÁêÂå¹Ô¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÅÅÏÃ¤·¡¢ÄäÀï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·³»ö¾×ÆÍ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ë¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö27ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¥¿¥¤·³¤¬Ë¤·â¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀïÆ®¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£