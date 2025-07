25日、アイルランド1部リーグの試合前に一部サポーターが花火を打ち上げるなどの暴動を行った。英『BBC』が伝えている。暴動が起きたのは、ボヘミアンズFCとデリー・シティFCの試合前。両チームの一部サポーターによる衝突だという。花火発射装置を持ちながら人に向けて発射を行う者や、その人物に対してバットや鉄棒で武装して応戦する者など大混乱に陥った。この騒動で10代少年と20代男性の2人が負傷した。

Masked yobs launched fireworks and hurled iron bars in a violent clash before Derry City vs Bohemians FC.



Sticks, bats and golf clubs were used. A teen and man were injured.



PSNI say the brawl was likely pre-arranged. No arrests yet. pic.twitter.com/Osks390C4E