¥Ñ¥¦¥¨¥ëÆó½Å·ÀÌóÌäÂê¡¡¥µ¥¤¥ó¸å¤Ë·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤é¤ìÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÔ¿®´¶¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£±£´¡ÛÊ¿À®£²£°Ç¯¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ëÅê¼ê¤ÏÂçÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖÆó½Å·ÀÌóÌäÂê¡×¡£¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½éÍèÆü¤·¤¿¤ÎÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë£·Ç¯¤Î·îÆü¤¬²á¤®¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î½êÂ°µåÃÄ¤â¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¤È·Ð¤Æ£´µåÃÄÌÜ¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£¹Ç¯¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤È¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¸ò¾Ä¡£Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë£±·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Äù·ëÀ£Á°¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¼«¿È¤âÊ¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÅý°ì·ÀÌó½ñ¤¬£Æ£Á£Ø¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢½ñÎà¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥µ¥¤¥ó¤·Á÷¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ï·ÀÌóÀ®Î©¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿º¬µò¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥É¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤Ë¥Á¡¼¥àÂ¦¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤êÆ»µÁ¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤È¤·¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤ËÂÐ¤·Êú¤¤¤¿ÉÔ¿®´¶¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï´°Á´·èÎö¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¸ò¾Ä¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏµåÃÄÂ¦¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅý°ì·ÀÌó½ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ò¸ø¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤È·ÀÌó²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤·¤«¤ë¤Ù¤¼ê½ç¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦¿´¤Å¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆó½Å·ÀÌó¤È¤·¤ÆÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë£²·î£µÆü¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏÍèÆü¤·ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æó½Å·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀµÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Æ±£±£³Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅö»þ¤Îº¬ÍèÂÙ¼þ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼Âå¹Ô¤ØÄóÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçº®Íð¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¦¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ÇÁ÷¿®¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬Åý°ì·ÀÌó½ñ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ê£±¡¢£´¥Ú¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ç¡¢Ãæ´Ö¤Î£²¡¢£³¥Ú¡¼¥¸¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²·î£±Æü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢½êÂ°µåÃÄ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»Ä¾Á°¤Î£²·î£²£·Æü¡¢º¬Íè¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼Âå¹Ô¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎ¾µåÃÄ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤òÉÔ¾µÇ§¤È·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº¬Íè¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼Âå¹Ô¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤È¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿µåÃÄ¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¿½ÀÁ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¾®ÃÓÍ£É×¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²ñÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·èÄê¤Ë½¾¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·»ö¼Â¾å¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£