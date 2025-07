【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

ピーエムオフィスエーは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、プラモデル「火龍(仮名)」と「神龍(仮名)」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、データイーストが手がけたアーケード用アクションシューティングゲーム「ウルフファング空牙2001」に登場する機体「火龍」と「神龍」のプラモデルを展示しているほか、真っ赤なカラーリングが特徴的な「蒼龍」と「天雷」の2Pカラーバージョンも展示している。

【火龍(仮名)/ 神龍(仮名)】【1/35 TYPE01 蒼龍(SORYU)2P COLOR / TYPE02 天雷(TENRAI)2P COLOR】

(C)PAON DP Inc.

(C)G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.