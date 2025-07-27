桜島の降灰予報（定時）

桜島は噴火警戒レベル３「入山規制」が継続中です。桜島で噴火が発生した場合には、２７日０９時から１２時までは火口から北西方向、２７日２１時から２４時までは火口から西方向に降灰が予想されます。

２７日９時から２８日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２７日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向）１７０ｋｍ １１ｋｍ

▼２７日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向）１７０ｋｍ １０ｋｍ ▼２７日１５時から１８時まで 北西（鹿児島市吉野方向）１７０ｋｍ １１ｋｍ

▼２７日１８時から２１時まで 北西（鹿児島市吉野方向）１８０ｋｍ １１ｋｍ

▼２７日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向）１８０ｋｍ １０ｋｍ

▼２８日００時から０３時まで 西（鹿児島市街方向）１７０ｋｍ １０ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、阿久根市、姶良市

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