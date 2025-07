【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

デザインココは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、新作フィギュアの展示を行なっている。

ブース内では、「デート・ア・ライブ」時崎狂三(AXGRIT Ver.)、「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」桜島麻衣(JELLYFISH)といった新作の1/7スケールフィギュアがお披露目。今にも動き出しそうな躍動感ある造形、原作を忠実再現し塗装された姿などを確認できる。

また、「学園アイドルマスター」Re;IRIS商品の予約告知パネルなど、今回が初掲出となる展示なども見所となっている。

(C) COVER (C) AXGRIT

(C) 2023 T・T/K/DALV・P (C) AXGRIT

(C)2024 鴨志田 ー/KADOKAWA/青ブタ PROJECT