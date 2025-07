【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

PROOFとKiwi Toysは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、様々なフィギュアを展示している。

今回イベント会場のマイルストンブースでは、様々なメーカーのフィギュアが展示されており、PROOFのエリアでは、「勝利の女神:NIKKE」より「センチ:マイティホリデー」や「ヘルム:アクアマリン」のフィギュア原型が展示されているほか、Kiwi Toysのエリアでは、イラストレーターが手がけるオリジナルイラスト「チャイナドレスにゃん」や「雪愛」などのフィギュアや、「モホーク ゴブリン」のアクションフィギュアなども展示されている。

PROOF展示エリア

KiwiToys展示エリア

【センチ:マイティホリデー】【ヘルム:アクアマリン】【チャイナドレスにゃん】【雪愛】【モホーク ゴブリン】

