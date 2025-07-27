º£¤âÉ÷´ÖÅÎÉ×¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹ÌÁÍ§¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤È¤Î°¦Áþ¤Î¶¦Â¸¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¹ñÊõµé±éµ»¤ÇÊ§¿¡ µÈÂôÎ¼¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¼Çµï¥Ð¥«
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦±³¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡ÊÉ÷´ÖÅÎÉ×¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×7·î3ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡76ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉñÂæ¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉ÷´ÖÅÎÉ×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òºÇ½é¤Ë¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤À¡£¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤â°ÊÁ°¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÉ÷´Ö¤¬Ï³¤é¤·¤¿°ì¸À¤òº£½µ¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ä¤«¤Ï·àÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ç¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìËÌ¤Î¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ÷´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ê¥¯¥Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÌò¼Ô¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×2024Ç¯2·î15Æü¹æ¡Ë¤ÈÀëºàÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖÆü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1975Ç¯¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î·Î¸ÅÃæ¡¢¤Ä¤«¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£É÷´Ö¤Î¼Çµï¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤«¤Ï¡¢·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÉ÷´Ö¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î¼Çµï¤Ë¤Ï¹¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ï¤é¤¸¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢¹¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤±¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¸½Âå¡×15Ç¯8·î8Æü¹æ¡Ë
¡¡¤½¤³¤«¤é2¿Í¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤«¤ÎÊý¤¬Ç¯¾å¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â1ºÐ¤·¤«Ç¯Îð¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´°Á´¤Ê¾å²¼´Ø·¸¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÎÀµµÁ´¶¤ä´Å¤¤ÍÄ»ùÀ¤â¤¤¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈÜ¶þ¤Ê¤È¤³¤í¤ä¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¤È¤³¤í¤È¤«¡¢Á´Éô¼Çµï¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡£°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×24Ç¯3·î¹æ¡Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬¼Çµï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ê¤ó¤«¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤À¡ª¡×¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¼Ò¡Ö¤Ò¤È¤È¤¡×24Ç¯1·î¹æ¡Ë¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°¦Áþ¤Î¶¦Â¸¤Ö¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Î¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¹¤Î¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÊÆ±Á°¡Ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡83Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ä¤«¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬°Õ³°¤Ë¤â¤Ä¤«¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¤¢¤ÎÏ©Àþ¤Ç¹Ô¤±¡×¤È´î¤ó¤À¡Ê¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×=Á°½Ð¡Ë¡£
¡¡É÷´Ö¤¬º£¤âÉñÂæ¤òÀºÎÏÅª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤«¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ ¸ÍÉôÅÄÀ¿¡¿¥é¥¤¥¿¡½¡Ë