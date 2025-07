国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '25』(7月25日〜27日)のライブ映像が、Amazon Musicにて無料独占配信されている。視聴はPrime VideoおよびTwitchから可能で、Amazonアカウントがあればプライム会員でなくても無料で楽しめる。以下は、きょう27日に配信されるタイムテーブル。配信チャンネルはCH.1〜CH.3の3系統に分かれており、それぞれの時間帯で多彩なライブが展開される。

最終日はRADWIMPS、Creepy Nuts、羊文学、VAMPIRE WEEKEND、HAIMら国内外の実力派が多数登場。見逃せない1日となりそうだ。■7月27日(日)配信タイムテーブル【CH.1】11:00〜 RED HOT CHILLI PIPERS12:40〜 MEI SEMONES13:40〜 吾妻光良 & The Swinging Boppers15:10〜 GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE17:00〜 LITTLE SIMZ18:10〜 Creepy Nuts19:15〜 RADWIMPS21:10〜 VAMPIRE WEEKEND【CH.2】10:20〜 DYGL11:30〜 She Her Her Hers13:00〜 森山直太朗14:20〜 SILICA GEL16:00〜 ENGLISH TEACHER18:00〜 kanekoayano19:10〜 ROBERT RANDOLPH20:30〜 THE HIVES22:20〜 HAIM【CH.3】11:30〜 T字路s12:30〜 MONO NO AWARE14:00〜 まらしぃ17:10〜 JAKE SHIMABUKURO BAND18:20〜 ROYEL OTIS20:10〜 羊文学21:20〜 GALACTIC Featuring Jelly Joseph