「PIXPRO C1」が強い！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/7/27
「BCNランキング」2025年7月14日〜20日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
5位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
7位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
8位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
9位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
10位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
7位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
8位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
9位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
10位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。