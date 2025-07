■ワンマンライブ<ELAIZA LIVE 2025 “DIVE”>

7月26日@東京・竹芝ニューピアホールセットリスト

01 愛だの恋だの

02 night walk

03 わたしたち

04 AYAYAY

05 テキトーLOVE

06 たましい

07 スクラップ&ビルド

08 夢街

09 SUMMER SONG (YUI)

10 traveling (宇多田ヒカル)

11 New World feat.ELAIZA

12 FREAK

13 insomnia

14 Close to you

15 Fantasy

encore

16 未発表曲

17 惑星