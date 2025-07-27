¿åÃ«½Ö¡ÖµîÇ¯¤³¤³¤Ç¸¸¤Î1ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Çºòµ¨¤Î²ù¤·¤µÀ²¤é¤¹½é¤ÎÂè10¹æ¹ë²÷ÃÆ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à 5-0 ¥í¥Ã¥Æ(26Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
¼«¿È½é¤ÎÂè10¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖ¥ì¥Õ¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¿åÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢10µåÌÜ¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤ÎÂè10¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«Áª¼ê¤ÏµîÇ¯¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í½é¤Î1·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Ï97»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.287¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¡¢Âè2¹æ¤òÂÇ¤Ã¤¿6·î13Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¡£6¡¦7·î¤Ç9ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨40»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¡¢½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÎ¾¿Æ¤È°¦¸¤¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç1ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤òÏÃ¤·¤¿¿åÃ«Áª¼ê¡£Âè10¹æ¤Î´¶¿¨¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤ÏÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤ÎÀÄ¤¤¥é¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤ë¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø´°àú¤Ê°ìÈ¯¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£¡ÖµîÇ¯¤³¤³¤Ç¸¸¤Î1ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢10ËÜ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¾è¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸Ä¡¹¤¬³Æ¡¹»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇËè»î¹çÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÎ×¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï°Ê¹ß¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£