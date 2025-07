ディズニーランド誕生70年の今年、発見！ 〜ウォルト・ディズニーが講談社社長に送った魔法の国のメッセージ

資料センター蔵書の100冊に1冊は自社ディズニー本

4893――講談社資料センターのデータ管理を担当するスタッフが、総出で検索・抽出してくれた資料数です。この数は何だと思いますか?

これは講談社が今までに出版したディズニー本の品目数です。しかも、この数字は“最低限”であって、うっかり見落としている関連本がまだあるかもしれません。講談社資料センターに収蔵されている図書資料は約44万冊ですから、100冊に1冊強はディズニー関連だということになります。

いまから70年前の1955(昭和30)年7月17日、アメリカ・カリフォルニア州アナハイムに「魔法の王国」ディズニーランド・パークが誕生しました。その35年後、1990(平成2)年の同日に講談社は雑誌『ディズニーファン』を創刊します。今年の7月17日は『ディズニーファン』創刊35周年、ちょうど本家ディズニーランドの歴史の半分の齢を重ねたことになります。

『ディズニーファン』の前にも、講談社はディズニーの本を続々と出していました。ここからは、ディズニーと講談社の長いおつきあいを明かしたいと思います。

いつからこんなにディズニー好き?

どうして日本人はこんなにディズニーが好きなんだろう? こんな声をよく聞きます。たしかに現在の日本で、ミッキーマウスを知らない人は誰もいないといっていいでしょう。丸3つを組み合わせた記号だけでも、多くの人はミッキーマウスを連想するのではないでしょうか。

特に若い人のイメージの中では、「ディズニーと日本」というと、1983(昭和58)年に開園した東京ディズニーランドの大成功から日本でのディズニー人気が始まったように思われがちです。いえいえ、とんでもありません!

ディズニーの名を、もし知らない人があったとしても、ミッキーマウスはどんな地方の少年少女にも知れわたっているでしょう。

1951(昭和26)年、『漫画少年』11月号に掲載された「ウォルト・ディズニー物語」の書き出しはこう始まります。この物語の著者は、あの手塚治虫さん(1928-1989)。彼は、1951年5月に日本公開となった『バンビ』をリバイバルも含めて130回以上も見たという筋金いりのディズニーファン。〈公開初日の朝9時に映画館に駆けつけて、最終回までの前売り切符を全部買ってしまった〉と自著で明かしています。

それにしても、敗戦から6年後の段階で「どんな地方の少年少女にもミッキーは知れわたっていた」のには理由があるに違いありません。

北杜夫は戦前からミッキーマウスを見ていた

“誰でもミッキーマウスを知っていた”ことについて、証言をしてくれている人物がいました。高度経済成長期に「どくとるマンボウ」のニックネームで絶大な人気を博した作家・北杜夫さん(1927-2011)です。

「なつかしのミッキーマウス」と題した、こんな文章が残っています。

子どものころ、映画はほとんど見なかった。ただ小学校も上のほうになったころ、ニュース映画館へ行くことを許され、そこではマンガ映画を何本もやっていた。ミッキーマウス、ポパイが全盛だったころである。すでに色彩つきの長編などもあった。

私はもちろん、のらくろ、冒険ダン吉などを愛読していたが、ミッキーマウスの動画のほうが、音楽も声もつき、動きもあって、より鮮新で魅惑的だったことを覚えている。筋立てもしゃれていた。

戦後、日本でも「ディズニーの国」という絵本が出て、懐かしかった。ミッキーマウスは、おおらかで、なにより可愛らしい。そこが万人の共感を呼ぶのである。ともあれ、マンガ史上、不滅の作品であることは確かであろう。子供にも大人にも、それぞれ十分におもしろい

(1976(昭和51)年講談社刊『ミッキー英語コミック文庫 ちょっときどってミッキーマウス』より)

ウォルト・ディズニーがミッキーマウス“主演”の初トーキー映画『蒸気船ウィリー』を発表したのは、1928(昭和3)年11月。北杜夫さんが小学校高学年になった時分といえば、日中戦争の始まった1937(昭和12)年頃のはず。日本が真珠湾攻撃へと突き進んでいったのは1941(昭和16)年12月ですが、つかの間とも思えるこの昭和戦前期に、ミッキーマウスは日本の子供たちの心も掴んでいたことがうかがえるのです。

「絵本出版」が終戦直後の講談社を救った

北杜夫さんが小学校高学年だった頃、講談社(当時は大日本雄辯会講談社)も子供に向けた大きな事業を発表していました。それが、講談社創業者・野間清治最後の大仕事、と言われる、『講談社の絵本』シリーズ刊行です。

1936(昭和11)年12月1日刊行の『乃木大将』『岩見重太郎』『四十七士』『漫画傑作集』の4点を皮切りに、毎月3〜4冊発行されたこの絵本は、一冊35銭で40万部も製造するという強気のビジネスで成功を収め、終戦までのシリーズを通じての刊行点数は200冊を超えました。4色刷り極彩色のオフセット印刷、そして子供が扱っても折れたりしない特別紙の開発まで含め、印刷・製本業界にも革新的な影響をもたらしたのです。

太平洋戦争の終戦後、講談社を救ったのは、これらの絵本事業でした。

戦前期に出版業界全出版物の6割を占めていた反動で、戦後の講談社は「旧体制派の出版社」というイメージに苦しめられます。そこで、読者の支持を得るために力を入れたのが、児童文学、わけても絵本事業だったのです。普遍的な価値を持つ世界の名作童話や偉人伝などを加え、1949(昭和24)年に「講談社の絵本」を復刊。そこには、欧米で話題となっていて、まだ日本に入ってきていないディズニー映画の原作(「シンデレラ姫」や「ピノチオ」)も入っていました。

1950年代、ディズニー黄金期来る

「講談社の絵本」シリーズが復活した翌1950(昭和25)年9月。ディズニー最初の長編映画『白雪姫』が日本にお目見えしました。同作は、1937(昭和12)年に製作されて全世界で大ヒットを飛ばし、ウォルト・ディズニーにアカデミー名誉賞をもたらしたものの、日本での公開はお預けとなっていたのです。これ以降、毎年のようにディズニーの名作が続々と公開されていきます。こんな具合です。

1951年『バンビ』

1952年『南部の唄』『ピノキオ』

1953年『シンデレラ姫』『ふしぎの国のアリス』

1954年『ダンボ』『こぐま物語』

1955年『ピーター・パン』『ファンタジア』

1956年『わんわん物語』

戦後復興を目指す日本人にとって、こうしたディズニーのアニメーションは、どれだけ美しく眩しく映ったでしょう。手塚治虫さんだけでなく、老若男女、とくに子供たちの間で正真正銘のディズニーブームが湧き起こります。

最初の講談社ディズニー本は定価80円

『白雪姫』公開の1ヵ月後、1950年10月に講談社はディズニーの本を初めて出版しています。「ディスニーのまんがえほん」という、タテ21.2cmヨコ17.3cmのかわいい絵本シリーズで、赤い表紙は「ミッキーマウス」、黄色い表紙は「ドナルドダック」。ほかに「プルートパップ」、「7にんのこびと」の計4冊があり、定価は各80円でした。

全32ページの「ミッキーマウス」では、最初の見開きでミッキーマウスが彼の家の前に立って、大きく両手を広げています。そこに書かれているのは、「もしもし ぼくは ミッキーマウス ここの おうちが ぼくの うち」「Hello! Hello! I’m Mickey Mouse. Here I live in my own little house」という日英両言語でのことば書き。それと併せて、左ページ下に小さく〈本書の日本における出版はワルト・ディスニー・プロダクションとの契約による。〉という注釈が入っており、戦前から戦後の混乱期にかけて海賊版が横行していた折に、講談社は正規のルートで本を製作しようとしていたことがわかるのです。

この講談社最初のディズニー本は、グロウセット&ダラップ社の絵本を日本版にしたものでした。その翌年には、『ミッキーマウスのピクニック』、『サンタ・クローズのおもちゃや』、『うさぎのおじいさん』、そして『三びきのこぶた』が発刊されます。前年は1冊80円でしたが、1951(昭和26)版は1冊100円と、戦後のインフレ具合が見て取れます。

ウォルト氏のメッセージが社内ニュース巻頭に!

ディズニー本を初めて出版した時の講談社の社長は、“中興の祖”といわれている第4代・野間省一です。1938(昭和13)年10月に創業者・野間清治が急逝し、一人息子であった2代社長・野間恒も父の死から22日後に病死と、講談社は激震に見舞われました。そして太平洋戦争に突入し、講談社のみならず日本国民全体が戦争に巻き込まれていく中の1943(昭和18)年2月、野間恒と死別した登喜子夫人と再婚していた野間省一が社長の座についたのでした。

野間省一社長の特徴は、国際的な視野を持ち、講談社を世界の人々と繋げたい、という強い気持ちをもっていたことです。流ちょうな英語と日本人離れした風貌から、世界各国を訪ねた時、プレス・インタビューでいつも「本当に日本人ですか」と質問されたという逸話が残っています。

その野間社長が、自ら交渉し契約書に目を通したと伝わっているのが、1960(昭和35)年、ディズニー本社との新たな出版契約でした。7月31日付「社内ニュース」の巻頭には、「ディズニーさんからメッセージ」と題して、このような文章が掲載されています。

講談社殿

私は講談社が、日本に於けるディズニー・ブックスの出版に関する契約に署名されたことをうかがい喜びにたえません。

ここに世界中のウォルト・ディズニー・ブックスの出版会社の家族の一員として、貴社を迎える喜びを申しのべます。

講談社は、児童図書出版において高い名声をえておられることをよく承知しています、故に私は、日本の子供たちも両親も、貴社の選ばれた画家と作家とによって製作されるディズニー・ブックスを歓迎するに相違ないと信じます。この協同の仕事を始めるに当って捧げるお祝のことばは、そのまま末永い協力となって続きますよう祈ります。

誠意をもって ウォルト・ディズニー

世界最初のスチール使用絵本を考案

このウォルト・ディズニー氏のメッセージを受けて作られたのが『講談社のディズニー絵本』でした。

それまでのディズニー本は、アニメーションを参考にしながらも、絵は一から描き起こされたものでしたが、同シリーズは、ディズニー映画のスチール(場面写真)をそのまま活用した、いわば“メディアミックス”のさきがけです。シリーズの始まった1960(昭和35)年6月には、映画『眠れる森の美女』が日本で公開され、シリーズ第1巻として、その『眠れる森の美女』が同年9月15日に発売されました。当時の家庭にビデオなどは普及していませんから、映画の感動を追体験するのに、この絵本はぴったりだったのです。

「社内ニュース」8月号の続報では、大阪・大丸百貨店で行列をしている少女たちを見て、(当時大流行していた)ダッコちゃん人形を買うためだと思ったら、『眠れる森の美女』を求めての行列だった、という体験談も寄せられました。

同シリーズの成功を受けて、講談社からは立て続けに『講談社のディズニー絵本コミック版』(1961年〜)、『講談社のディズニー童話』(1962年〜)、(『講談社のディズニー絵本スティッカー版』(1963年〜)とさまざまなシリーズが誕生しました。そのいずれにも、「日本のみなさんへ ウォルト・ディズニー」と題した顔写真入りメッセージが掲載されています。

野間省一社長一家、ディズニーランドに招待される

1963(昭和38)年、ウォルト・ディズニー氏は野間省一社長に大きなプレゼントを贈ります。それは、家族揃ってのカリフォルニア州・ディズニーランドとディズニースタジオへの招待でした。このとき、スタジオのあるバーバンクからアナハイムまでの移動には、ウォルト氏の自家用飛行機が提供されたそうです。

写真は、ディズニーランドで楽しむ野間省一社長夫妻と、まだ大学生だった一人娘・野間佐和子(6代社長。現社長・野間省伸の母)です。野間省一社長は、ディズニーランドにいたく感動し、帰国後、ディズニー本の編集者に「ぜひ、あれを日本に誘致したい。そのためなら(野間家が所有する)富士市の土地(約2万坪)を提供してもいい」と語っていたといいます。といっても、後年、野間社長の夢が実現した東京ディズニーランドは、テーマパークエリアだけで15万坪以上ありますから、ちょっとばかり無理があったような気もしますが……。

ウォルト氏の直筆サイン入り写真を発見!

今回、この記事を執筆するにあたって、再度、写真資料室を探したところ、1枚の写真が出てきました。ディズニー社と講談社の長い絆については、「講談社100年史」でも1章をかけて記述されています。その章トビラには、ウォルト・ディズニー氏と野間省一社長が並んで映る写真が使われているのですが、その写真の別バージョンで、ウォルト氏によると思われる直筆サインが入った1枚が見つかったのです。

「To SHOICHI NOMA WITH BEST WISHES 」という言葉とともに、あの特徴的な丸く弾む名前が踊っています。二人が会ったのは1963年の一度だけで、ウォルト・ディズニー氏は1966年に逝去していますから、このサイン入り写真は、二人の絆の貴重な証といえるのではないでしょうか。

『ディズニーファン』創刊編集長だった小野正隆は、講談社100年史のためのヒアリングで、こう明かしています。

「『ディズニーファン』はマス・マガジンではなく、ディズニーを好きな人たちだけにターゲットを絞りました。そして“非日常空間を演出すること”“夢と魔法で遊べるリゾート感覚の雑誌であること”“アメリカ本国のディズニーの感覚で、カラフルで良質な内容であること”を意識したのです。そのため雑誌本体も左開きの体裁にしました。

私は”人は誰でも子供の心を持ち続けて年齢を重ねていく”というウォルト・ディズニーの言葉こそがディズニーのコンセプトであり強みだと思うのです」

「夢の国」ディズニーランドを訪れた時、野間省一社長は52歳。出迎えてくれたウォルト・ディズニー氏は62歳でした。二人はまさに「子供の心を持ち続けたまま年齢を重ねていった」からこそ、さまざまなものを生み出し続けられたのでしょう。そんなディズニー社と手を取り合って、講談社はこれからも夢の国の本を出版し続けていきます。

