モルガン・スタンレーでAI関連企業を統括しているシャーン・テハル氏(左)と筆者(写真:筆者提供)

これまでインターネット、クラウド、モバイルといった新しいテクノロジーが登場するたびに、必ず一定数の慎重派や導入に二の足を踏む層が存在してきた。技術そのものに懐疑的な見方をする者もいれば、自社の業務との親和性に不安を抱き、動き出せない企業も多かった。

しかし、生成AIに関しては様相が異なる。多くの企業が「この技術の進化は不可逆である」と認識しており、導入の是非を問う段階はすでに過ぎつつある。筆者もこれまで数多くの技術変革を現場で見てきたが、「迷いの少なさ」という点において、生成AIは過去のいかなる技術とも異なる印象を受けている。

実際、日本企業も決して出遅れているわけではない。大手企業を中心にオープンAIの「ChatGPT」やアンソロピックの「Claude」、グーグルの「Gemini」といった生成AIツールの法人ライセンス導入が進み、社内ルールや利用ガイドラインの整備、導入研修も活発化している。「まずは触れてみよう」という初期段階の姿勢に関しては、むしろクラウド普及期よりも積極的である。

他方で、次の壁も見え始めている。それは「どこまで投資すべきか」「投資対効果をどう判断すべきか」という経営的な課題である。PoC(概念実証)までは前向きだった企業が、全社展開に進む段階で慎重になる傾向があり、現場と経営層の温度差が拡がる兆しも見え始めている。

こうした状況を踏まえ、筆者はモルガン・スタンレーでAI関連企業を統括しているシャーン・テハル氏を東京に招き、アメリカの最新の状況について意見を交わした。テハル氏と出会ったのは、著者が先進的な海外SaaS企業を発掘するために頻繁にアメリカを訪れる中で、現地のカンファレンスに参加していたときのことである。

テハル氏は、名だたる生成AI関連企業を担当し、各社のCEOとの対談を次々とこなす姿が印象的であり、その深い知見をぜひ日本の皆様にも届けたいと考え、日本に招いた。本稿では、その対話を通じて得た示唆をもとに、日本企業が今後取るべき「次の一手」を提示したい。

AIは業務の中に溶け込み始めている

テハル氏によれば、アメリカではすでに「AIを使うこと」そのものから「業務にどう組み込むか」へと議論の重心が移っているという。



シャーン・テハル(Shaan Tehal)/Morgan Stanley Head of US AI, Software, and Fintech Investment Banking。オックスフォード大学マグダレン・カレッジにて哲学・政治・経済(PPE)を専攻し卒業。モルガン・スタンレーにて10年以上にわたり、変革をもたらす企業への助言を行ってきた経験を持つ。これまでロンドン、ニューヨーク、カリフォルニア州メンロパークのモルガン・スタンレーに勤務(写真:筆者提供)

「アメリカのテック企業では、生成AIの本番運用が進み、単なるチャットボットではなく、業務プロセスの中核に組み込まれる事例が増えている」(テハル氏)

実例をあげよう。たとえば、税務・会計ソフトの大手として知られるインテュイット(Intuit)では、生成AI大手のアンソロピックの大規模言語モデル「Claude」をベースに確定申告を支援するAIエージェントを実装。従来はオペレーターが行っていたナビゲーション業務を代替している。

また、中古車マーケットプレイスを運営するコックス・オートモーティブ(Cox Automotive)では、数百万件に及ぶ車両の仕様データをAIが解釈し販促用の文章を自動生成するシステムを構築し、営業部門の生産性向上と顧客体験の質的向上を実現している。

「人手で時間をかけて行っていたが創造性を必要としない業務については、生成AIが代替する領域がすでに明確化されている」(テハル氏)

これらの企業では、単にツールとしてAIを使っているのではなく、AIが業務そのものの構造の一部に組み込まれている。PoCではなく、本番環境での実装という段階に入っており、KPI(重要業績評価指標)の見直しや業務設計そのものの再定義も行われている。つまり、生成AIは「新しいソフトウェア」ではなく、「新しい労働力」として捉えられているのである。

生成AIの最も実用的な分野の一つが「コード生成」である。テハル氏も次のように述べている。

「今後数年で、あらゆる業界において、コードの大部分はAIが書くようになる。生成AIはもはやツールではなく、新たなエンジニアリングリソースとして機能している」(テハル氏)

若手エンジニアがプロンプトを記述するだけで、フロントエンドやバックエンドの開発を自動で進めることが可能になりつつある。アメリカではコード生成分野での活用が普及しており、開発工数の短縮と品質の安定化が進んでいる。

さらに、生成AIによるコード生成は、単なる「補助」や「時短」では終わらない。今後はAIがコードベース全体の設計思想を理解し、ユーザーインターフェースの設計、バックエンドとの連携、セキュリティ対策の組み込みに至るまで、包括的な開発支援が可能になると予測されている。

この動きは日本におけるIT人材不足やSIerへの過度な依存を見直す好機でもある。自社内にエンジニアリング力を育成し、AIと協働する形で業務開発を推進していく体制づくりがカギとなる。

“全社導入”よりも“着火点”を見つける

生成AIの導入において、最初から全社展開を狙うのではなく、「着火点」を見つけて小さく始めることが重要だという。

「AIツールは全員に配布すべきだ。ただし、最初は使いこなせる人材に自由度を与え、小さな成功事例を積み上げることが最も効果的である」(テハル氏)

ポイントは、AI導入を“業務改善プロジェクト”としてではなく、“業務変革への探索”として位置づけること。初期段階では、ROI(投資利益率)を厳密に求めるのではなく、どれだけの社内ナレッジが蓄積されたか、どれだけの部門横断的な議論が生まれたかといった「副次的成果」にも着目するべきなのだ。

加えて、AIの社内導入を一時的なプロジェクトにせず、「社内のAI文化の醸成」に発展させることが長期的な競争力につながる。定期的なナレッジ共有会や、社内ハッカソンの開催、若手社員へのチャレンジ機会の提供など、文化として根付かせる工夫が求められる。

テハル氏は、生成AIによって業務自動化が次の段階へと進んでいることも強調した。「AIエージェントは、従来の手順型自動化とは異なり、タスクの目的や前後関係を理解し、適切な判断を下す能力を備えている」。

AIエージェントとは、マニュアル通りのプロセスを実行する自動化ではなく「推論」と「意思決定」を組み込んだ業務遂行エンジンである。例えば、医療や保険業界において、診断レポートから請求処理までを一気通貫で担う“業務担当型AI”が試験導入されており、その実用性が急速に高まっている。

また、エージェント同士が連携し、複雑な業務プロセスを分担しながら処理する「マルチエージェント・システム」の構想も現実味を帯びてきている。アメリカではそのための通信プロトコルや、データの意味を相互に理解し合う仕組み(たとえば「Agent Protocol」や「MCP」と呼ばれるもの)も登場し始めている。

このように、AIを“補助ツール”ではなく“協働者”として捉える発想の転換が、日本企業にとっても重要になるであろう。

AIが常駐し、業務判断を部分的に担うようになる時代に備え、業務定義、権限設計、責任分担のあり方そのものを見直すことが求められそうだ。

生成AIへの投資は、短期的にはコスト増となるが、中長期的には大幅な生産性向上とコスト削減をもたらす。一方、投資しなかった場合、競合他社がAIを活用して圧倒的な競争優位を築く可能性がある。

「アマゾン、グーグル、マイクロソフトが巨額投資を続けるのは、なぜか。”投資をしないリスク”が”投資を実行するリスク”を大幅に上回るからだ」(テハル氏)

生成AIの導入に遅れたことで失われる競争優位、組織としての学習機会、ブランドの革新性評価など、目に見えないコストの方が大きい可能性がある。

経営層は、自社のAI戦略を明確に言語化し、現場に方向性を伝える必要がある。そのうえで、現場の自律的な試行を促し、実験から学習へと接続するフレームワークを提供することが求められる。単なる技術選定ではなく、組織文化の刷新を含めた“経営レベルでの意思”が重要である。

単なる技術導入ではない

生成AIは、単なる技術導入ではない。それは、企業が業務の本質や価値の再定義に迫られる変革であり、「考える力」を試される時代の象徴といえるだろう。企業がこの波をチャンスとするか、脅威とするかは、経営の意思と構えにかかっている。

オープンAIを率いるサム・アルトマンCEOは「中高年層はChatGPTをGoogle検索の代替として使っている。若い世代はAIを人生のアドバイザーとして活用し、学生はオペレーティングシステムとして利用している」と述べている。

冒頭で述べた「AIをどう使うか」から、「どう業務に組み込むか」への議論の変化に加えて、今後さらに重要になるのは「既存の業務にAIをどう組み込むか?」ではなく、「AIネイティブな世界において、その業務はどう設計されるべきか?」というゼロベースの発想である。

人口減少が進む日本では、若い世代のエンパワーメントと並行して、多様性のある人材活用が不可欠だ。日本の若い人材に海外での経験を積ませたり、その逆に海外人材を積極的に取り入れる。従来の日本的経営の枠を超えた多様性を持つ組織運営が求められるだろう。

(福田 康隆 : ジャパン・クラウド・コンサルティング 社長)