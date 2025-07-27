ºë¶Ì¸©ÆîÉô¤ÇÏ¢Â³¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¡¡È¾·Â10¥¥íÆâ¤Ç2»þ´Ö¤Ë6·ï Æ±°ìÈÈ¤«¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃË2¿ÍÁÈ
¤¤Î¤¦¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃË2¿ÍÁÈ¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤¬6·ïÂ³¤±¤Æµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Æ±°ìÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢Àî¸ý»ÔÀ¾Àî¸ý¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤ÎÃËÀ¡Ê27¡Ë¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃË2¿ÍÁÈ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤¶¤Þ¤ËÁ°¤«¤´¤«¤é¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢ÏÏ»Ô¤Ç1·ï¡¢Áð²Ã»Ô¤ÈÀî¸ý»Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2·ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃË2¿Í¤Ë¤è¤ëÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Î¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6¤Ä¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢È¾·Â¤ª¤è¤½10¥¥í¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±°ìÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£