´äÅÄ¹äÅµ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¢¡¼¥È¡ß¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó´ë²è¤ËÄ©¤à ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤È¤·¤ÆÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£
ºòÇ¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼´ë²è¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¼«¤é¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¢¡¼¥È¡ß¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö»°ÂåÌÜ¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬Ä©¤à À¸¥¢¡¼¥È¡õ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¡Ö¤µ¤ó¤Þ²è¾¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀÄ»³Å¯»Î¤µ¤ó¤Ë´äÅÄ¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¡¼¥È¤ÇºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤âºîÉÊ¤ò½ÐÉÊ¡£´äÅÄ¤¬À¸¤Çºî¤ê¤¢¤²¤¿¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎºîÉÊ¤È¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Âç¤¤¤ËÇòÇ®¤·¡¢º£Ç¯¤âÂçÃíÌÜ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£²ó¤â¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊºîÉÊ·²¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎµðÂç¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ç¤Î¤´±þÊç¡Ê¸åÆü¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¼Ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´äÅÄ¤Ï»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤È¤·¤ÆÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ª¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¡´äÅÄ¹äÅµ ¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯¤âºÆ¤Ó¥¢¡¼¥È´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
µîÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24»þ´Ö¤ÇºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³§ÍÍ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç´óÉÕ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËËÍ¤ÎºîÉÊ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ª¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£²ñ¾ì¡¡Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û
¢£½Ð±é¼Ô
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ King & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡¡¢¨50²»½ç
¢£Áí¹ç»Ê²ñ
¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/24h/