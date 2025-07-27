£Ê£³Î°µå¡¦µÈËÜÉð¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£±Éô¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¡·îËö¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤Ø
¡¡£Ê£³Î°µå¤Î£Ä£ÆµÈËÜÉð¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£±Éô¤Î¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·îËö¤Ë¤â¸½ÃÏ¤ËÅÏ¤ê¡¢Àµ¼°¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£ÆüÂçÆ£Âô¤«¤é´ØÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢£´Ç¯»þ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤Ç¤Ï£Ê£±±ºÏÂ¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Î°µå¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£´»î¹ç¤Ç£²¥¢¥·¥¹¥È¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤È¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¢£±»î¹ç¤º¤Ä¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ïºòµ¨£²°Ì¤Ç¡¢£¹·î¤«¤é¤Î£Á£Ã£Ì£²¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡££¶·î¤Ë²¬»³¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿£Ä£ÆÏÉ¸«À±²Ï¡Ê£²£³¡Ë¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÂ¿¿ôºßÀÒ¡££··î¤Ë¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£Ê£±ÆÀÅÀ²¦¤Î£Æ£×¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê£³£±¡Ë¤â²£ÉÍ£Í¤«¤éºòµ¨£±°Ì¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÆ±¥ê¡¼¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£